Znowu chaos na lotniskach w Manchesterze i Bristolu. Pasażerowie muszą stać w gigantycznych kolejkach

W środę rano pasażerowie na lotniskach w Manchesterze i Bristolu musieli stać w dwugodzinnych kolejkach, aby dostać się na swój samolot. Niektórzy skarżyli się na brak personelu.

Po raz kolejny na lotniskach w Wielkiej Brytanii pasażerowie mają problemy z odprawą i dostaniem się na pokład swojego samolotu. Ci, którzy przybyli na lotniska w Manchesterze i Bristolu w środę rano spotkali się z niemiłym zaskoczeniem.

Mimo zaleceń, aby pojawić się na lotniskach z większym wyprzedzeniem, wielu pasażerów utknęło w dwugodzinnych kolejkach. Niektórzy narzekali na „brak personelu”. Na zdjęciach opublikowanych na portalach społecznościowych możemy zobaczyć kolejki, które są tak długie, że ludzie stoją na zewnątrz budynku lotniska.

Jedna z pasażerek, która stała w gigantycznej kolejce na lotnisku w Bristolu napisała: „Absolutny chaos dziś na lotnisku w Bristolu! Zbliża się sezon letni, musicie rozwiązać ten problem! Prawie dwie godziny od zrzutu bagażu i przejścia przez ochronę”.

Z kolei inna pasażerka dodała: „Utknęliśmy pod ochroną, 12 stanowiska, a tylko cztery otwarte. Co najmniej osiem lotów easyJet między 5:55 a 7 rano, nie mówiąc już o innych lotach w tym czasie”.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w ostatnich tygodniach klienci lotniska w Bristolu są sfrustrowani. W miniony weekend problem informatyczny na lotnisku spowodował opóźnienia w lotach w niedzielny poranek, kiedy to przed godziną 3 nad ranem 1 maja przy stanowisku odpraw pojawiły się ogromne kolejki. Zanim sprowadzono dodatkowych pracowników, minęła godzina 8 rano, wtedy dopiero rozwiązano problem i przywrócono sprawne działanie.

Bristol Airport wydało niedawno nowe porady dla pasażerów, aby zachęcić ich do „planowania z wyprzedzeniem” nadchodzących podróży ze względu na duże kolejki. Wiele osób skarży się jednak na to, że mimo uwzględnienia dodatkowego czasu na czekanie na lotnisku, sytuacja i tak jest napięta.

