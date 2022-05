Wzięli ślub w czasie lotu! Pasażerowie i stewardesy pomogli zorganizować ceremonię

Jak do tego doszło?

Tego lotu nie zapomni żaden pasażer. Stewardesy zrobiły serpentyny z papieru toaletowego, a para wzięła ślub na pokładzie. Jak do tego doszło?

Nietypowe historie lotnicze najczęściej dotyczą wybryków niesfornych pasażerów, którzy zachowują się nieodpowiedzialnie podczas lotu, uprzykrzając innym podróż. Tym razem niecodzienne zdarzenie podczas lotu również zaskoczyło pasażerów, ale dla odmiany - pozytywnie.

Para wzięła ślub na pokładzie samolotu

Wszystko działo się pod koniec kwietnia 2022. Pewna para chciała wziąć ślub w Las Vegas i gdy wszystko było już zorganizowane - termin w kaplicy zarezerwowany, podróż zaplanowana, a para znajdowała się na lotnisku w oczekiwaniu na swój samolot - okazało się, że ich lot został nagle odwołany.

Zrozpaczeni zakochani zaczęli rozmawiać między sobą, zastanawiając się, jak inaczej mogą dostać się w tej sytuacji do Las Vegas na własny ślub. Ich rozmowę usłyszał stojący obok podróżny, który okazał się być pastorem. Mężczyzna również leciał tego dnia do Vegas, ale innym samolotem. Powiedział, że jeśli nie uda im się zdążyć na zarezerwowany termin ceremonii, wtedy on sam udzieli im ślubu. Uradowana para kupiła więc ostatnie bilety na lot do Vegas liniami Southwest Airlines.

Ceremonia ślubna w samolocie Southwest Airlines



Ponieważ wiedzieli już, że gdy tylko dolecą do miejsca docelowego, nie będą mieli czasu na strojenie się, ponieważ każda minuta będzie dla nich cenna w wyścigu do umówionej kaplicy na zarezerwowaną godzinę ślubu. W związku z tym, mając trochę czas przed odlotem, para przebrała się w stroje weselne jeszcze na lotnisku przed podróżą. Jak można sobie wyobrazić, wsiadając do samolotu para zrobiła więc niemałe zamieszanie, zwracając na siebie uwagę wszystkich swoimi niecodziennymi strojami - kobieta była w białej długiej sukni ślubnej, a mężczyzna w odświętnym czarnym garniturze.

Para wzięła ślub podczas lotu



Parą zainteresował się nawet sam kapitan samolotu, który żartobliwie rozmawiał z kobietą o tym, że może para weźmie ślub na pokładzie. Słysząc to, pan młody podłapał pomysł i powiedział do swojej wybranki „zróbmy to”. W przygotowanie nietypowej ceremonii zaangażował się nie tylko pastor, którego para spotkała jeszcze na lotnisku, ale także załoga i pasażerowie. Jedna stewardesa została druhną, a inne przygotowały serpentyny z papieru toaletowego i szarfę z przekąsek dla pastora. Jeden z pasażerów zaoferował swoje usługi fotograficzne, a ktoś inny przygotował z zeszytu księgę pamiątkową, do której każdy mógł wpisać miłe słowa dla młodej pary.

O historii tego niezwykłego lotu chyba żaden pasażer i członek personelu nigdy nie zapomni, a sama linia Southwest Airlines opublikowała na Facebooku relację ze ślubu w przestworzach.