Poważna awaria, do której kilka dni temu doszło na pokładzie Alaska Airlines, gdy samolot stracił całe drzwi awaryjne, szybko doprowadziła do poważnych reperkusji. Linia lotnicza natychmiast uziemiła wszystkie samoloty Boeing 737 Max 9. A teraz dowiadujemy się, że na liczne usterki w samolotach tego modelu natrafili także mechanicy United Airlines.

Boeing znów ma problemy

Wszystko wskazuje na to, że Boeing znow będze miał problemy. I to poważne. Po tym, jak kilka dni temu w samolocie Boeing 737 Max 9 linii Alaska Airlines wyrwane zostały w powietrzu całe awaryjne drzwi, amerykański przewoźnik od razu uziemił wszystkie samoloty z tego modelu znajdujące się w jego flocie. Szybko okazało się także, że na liczne usterki natrafili również mechanicy United Airlines. Ta z kolei linia lotnicza poinformowała, że znalazła poważne wady w blisko dziesięciu samolotach modelu 737 MAX 9. W związku z tym władze federalne zdecydowały się wycofać z eksploatacji „Max’y” do czasu wyjaśnienia sprawy.

A na jakiego typu usterki narafiono? Jak poinformowało United Airlines, inspekcje wykazały szereg “niedokręconych bolców” w panelach drzwiowych samolotów 737 Max 9. „Odkąd w sobotę rozpoczęliśmy wstępne inspekcje, natrafiliśmy na problemy mające prawdopodobnie związek z instalacją zatyczki drzwiowej. Na przykład na śruby wymagające dodatkowego dokręcenia. Nasz zespół Tech Ops zajmie się tymi nieprawidłowościami, aby bezpiecznie przywrócić samoloty do służby” – poinformowało United Airlines.

Samoloty Boeing 737 Max nie cieszą się dobrą sławą

Zaznaczmy tutaj, że uziemione obecnie samoloty 737 Max 9 to nie te same maszyny, co 737 Max 8. Te pierwsze ma w swoich flotach zaledwie kilka linii lotniczych na świecie. W Stanach Zjednoczonych na przykład samoloty tego modelu znajdują się we flotach jedynie Alaska Airlines i United Airlines. Ale nie trudno jest przewidzieć, jak informacje dotyczace modeli z „737 Max” w nazwie mogą wpłynąć na odbiór Boeinga na świecie. W końcu maszyny tego typu zostały uziemione na dłuższy czas po tym, jak w 2018 r. i 2019 r. doszło do dwóch katastrof z ich udziałem. Wypadki samolotów 737 MAX 8, w których zginęło łącznie 346 osób (samolotu linii Lion Air 610 w 2018 r. i Ethiopian Airlines 302 w 2019 r.), dosłownie zrujnowały reputację Boeinga. A dodatkowo wypadki te na dobre podważyły zaufanie ludzi do amerykańskiego przemysłu lotniczego.

