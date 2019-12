"Znajdź sobie inną linię!" - w taki sposób Ryanair odniósł się do uwag... niepełnosprawnej pasażerki!

Koszmarna wtopa Ryanaira - sposób, w jaki potraktowana została niepełnosprawna pasażerka na hiszpańskim lotnisku budzi słuszne oburzenie!

O szokującym zachowaniu ze strony pracowników zatrudnionych w Ryanairze czytamy na łamach "The Daily Mirror". Pochodząca z Hiszpanii Belen Huesco chciała polecieć z Sewilli do Walencji, właśnie na pokładzie samolotu należącego do tanich linii z Irlandii. Kobieta twierdzi, że odmówiono jej wydania karty pokładowej na lot do własnego domu, po tym jak jej elektryczny wózek inwalidzki nie zmieścił w luku bagażowym.

Jak relacjonują brytyjskie media kobieta miała usłyszeć, żeby poszła znaleźć sobie inna linię, jeśli chce lecieć samolotem, bo na pokłada Ryanaira nie zostanie wpuszczona. Co więcej, kobiecie odmówiono zwrotu pieniędzy za bilet, którego ostatecznie nie wykorzystała biletu. Koszt? 70 euro.

Ostatecznie Hiszpanka postanowił nagłośnić sprawę w mediach - dopiero wtedy tanie linie zdecydowały się przyznać jej rekompensatę, a rzecznik wydał w tej sprawie oficjalnie oświadczenie wyjaśniające, dlaczego podjęto taką, a nie inną decyzję w tej sprawie.

Jak się okazuje w sprawie przewożenia wózka przeznaczonego do użytku dla osób niepełnosprawnych obowiązują przepisy, które określają jego wielkość. Jeśli urządzenie przekroczy ustalone gabaryty - konkretnie 81x119x119 centymetrów - nie zostanie włożone do luku bagażowego. Pieniądze zostały zwrócona, a wobec pasażerki wystosowano przeprosiny. Sprawa niby została zakończona, ale niesmak jednak pozostał.

Warto dodać, że przepisy te nie wynikają z żadnych racjonalnych pobudek - władze Ryanaira arbitralnie ustaliły maksymalną wielkość wózka, na zasadzie "bo tak i już". Ludzie mający większy wózki po prostu nie polecą tymi liniami. Co ciekawe, inni przewoźnicy jakoś nie mają podobnych limitów w tej kwestii...

Jak skończyła się ta historia? Belen Huesco przesiadła się z Ryanaira na linie Vueling. Jest skłonna płacić więcej za bilet, byle tylko uniknąć kłopotów z lataniem ze swoim wózkiem. Kobieta żałuje, że takie rzeczy przydarzają się osobom niepełnosprawnym, ale ona sam już przywykła do łamania jej praw i podobne sytuacje już jej nie zaskakują.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie!

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku.