Trybunał Sprawiedliwości UE: Do otrzymania odszkodowania za opóźniony lot nie będzie potrzebna karta pokładowa

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 października, pasażerowie, którzy będą chcieli uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, nie będą musieli przedstawiać dowodu w postaci karty pokładowej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w spawie związanej z ubieganiem się o odszkodowanie za opóźniony lot. Sąd z Aulnay-Sous-Bois zwórcił się z pytaniem do TSUE dotyczącym tego, czy przepisy rozporządzenia EU261/2004 wymagają dowodu (w postaci karty pokładowej) na to, że pasażerowie, którym zależy na odszkodowaniu za opóźniony lot, stawili się do odprawy.

Sprawa została wniesiona do sądu przez pasażerów samolotu linii easyJet, których lot powrotny z Wenecji do Paryża został opóźniony o 3 godziny, w związku z czym mieli prawo do odszkodowania.

Problem pojawił się jednak wtedy, gdy easyJet zażądało dowodu w postaci kart pokładowych na to, że pasażerowie byli obecni podczas odprawy, niestety oni tych dowodów już nie posiadali. Okazuje się jednak, że linie lotnicze często wykorzystywały to żądanie przeciwko swoim klientom odmawiając im wypłaty odszkodowania, gdy ci nie mogli znaleźć swoich kart pokładowych.

24 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jednak decyzję w tej sprawie i orzekł, że posiadanie karty pokładowej do uzyskania odszkodowania za opóźniony lot nie jest konieczne.

Zgodnie z decyzją TSUE nie można odmówić wypłaty odszkodowania pasażerowi, którego rezerwacja została potwierdzona, a którego lot został opóźniony i przyleciał on do miejsca docelowego z parogodzinnym opóźnieniem.

Odmówić odszkodowania można tylko w wypadku, gdy zostanie udowodniona nieobecność pasażera na pokładzie opóźnionego samolotu. Zatem zgodnie z decyzją Trybunału, teraz to przewoźnik a nie pasażer musi wykazać dowód.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.