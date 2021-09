Zmiany w programie 500+. Polski rząd przyjął projekt nowelizacji - czego dotyczyć będą zmiany?

Fot: Narodowy Bank Polski/Flickr

Rząd Zjednoczonej Prawicy od wtorku pracuje nad nowelizacją świadczenia 500+. Szykują się ułatwienie dla osób pracujących poza Polską. Co oprócz tego ma ulec zmianie?

Projekt zmian w tej sprawie został złożony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw została już przyjęta przez polski rząd. Władze już pracują nad wdrażaniem projektu. Co było przyczyną takiego działania? Zmiany zostały niejako wymuszone przez pandemię koronawirusa w Polsce. "Mając na względzie ogromną skalę programu oraz ponoszone na niego nakłady finansowe, zasadnym jest weryfikacja i optymalizacja procesu przyznawania i obsługi świadczenia 500 plus" – czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

O co zatem chodzi z tą "weryfikacją" i "optymalizacją"? Co przede wszystkim ma ulec zmianie? Zapraszamy do lektury!

Polski rząd pracuje nad zmianami w programi 500+

Przede wszystkim zmiany mają dotknąć sposoby składania wniosków oraz formy przekazywania środków dla świadczeniobiorców. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, to o pieniądze z 500+ będzie można aplikować wyłącznie elektronicznie. "Z roku na rok obserwuje się wzrost dotyczący wykorzystania elektronicznych kanałów składania wniosków dot. programu Rodzina 500+. W 2018 roku 32,3 proc. wniosków zostało złożonych przez internet. W 2019 roku było to już 65,8 proc., a w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku 84 proc." - czytamy na oficjalnej stronie KPRM.

Druga sprawa - pieniądze z programu mają być przekazywane wyłącznie przelewem na wskazany numer konta, nie będzie możliwości otrzymania gotówki. "Wypłata świadczeń w formie bezgotówkowej cieszy się wśród polskich rodzin dużym zainteresowaniem. Wśród osób otrzymujących świadczenia na rzecz dzieci - takie jak m.in. świadczenia rodzinne czy świadczenie wychowawcze - jedynie w przypadku niespełna 2 proc. osób wypłata odbywa się w innej formie niż na rachunek bankowy" - czytamy w uzasadnieniu na stronach rządowych.

Czego mają dotyczyć zmiany?

Oprócz tego obsługa programu "Rodzina 500+" zostanie przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory zajmowały się tym jednostki samorządu terytorialnego. "Proponowana zmiana eliminuje mankamenty wynikające z obecnego procesu obsługi świadczeń 500 plus. Zakłada się zmianę jednostki obsługującej program 'Rodzina 500 plus' na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucji dysponującej odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi, a tym samym będącej w stanie sprawnie i efektywnie obsługiwać świadczenia 500 plus" - czytamy dalej.

To jeszcze nie wszystko! Zmianie mają ulec zasady dla osób pobierających analogiczne świadczenie na dzieci w innych krajach. Świadczenie będzie przysługiwać w Polsce w pełnej wysokości niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju. "Rozwiązanie to dąży do zapewnienia osobom migrującym największej korzyści w zakresie uprawnień do świadczeń spośród oferowanych przez system rozporządzenia unijnego i przez ustawodawstwo krajowe" – podaje KPRM.

Szykują się ułatwienia dla osób pracujących poza Polską

Co mają na celu to wszystkie zmiany? Przed wszystkim - oszczędności. Oszczędności na kosztach obsługi programu "Rodzina 500+" mają sięgnąć około 427 mln złotych w latach 2022-2032.