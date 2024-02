Zmiany w londyńskiej sieci kolejowej – ujawniono nowe nazwy i kolory linii London Overground

W sierpniu 2024 roku dojdzie do rebrandingu stołecznej sieci kolejowej, w efekcie którego linie dostaną nowe nazwy i kolory. Nowe oznakowanie będzie inspirowane najnowszą, pełną różnorodności historią stolicy UK.

London Overground stanowi sieć lokalnych połączeń kolejowych na terenie Wielkiego Londynu, zaliczaną do systemu londyńskiej komunikacji miejskiej. Powstała na bazie mało używanych lub nieistniejących linii kolejowych w latach 2007–2015 i szybko się rozrosła. Obecnie z jej usług korzysta do 3 milionów pasażerów tygodniowo. Pociągi kursującą w ramach London Overground w sumie obsługują sześć linii kolejowych i 83 stacje.

Komisarz ds. transportu Londynu, Andy Lord, tłumacząc potrzebę zmian w tym zakresie, zwracał uwagę, iż wielu pasażerów mniej obeznanych z układem połączeń kolejowych w Londynie miało problem z odczytaniem „skomplikowanej sieci pomarańczowawych tras”, jak czytamy na łamach „Guardiana”. Przemianowanie tras i wyróżnienie ich kolorystycznie ma uprościć tę kwestię.

For the first time ever, our six Overground lines are each getting a new name and colour.

Read more about the inspiration and meaning behind each new name pic.twitter.com/gnDUfutNgp

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) February 15, 2024