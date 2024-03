Kryzys w UK Zmiany w Child Benefit – kto i na jakich zasadach z nich skorzysta?

Rodzice o wyższych dochodach mieszkający w Wielkiej Brytanii są prawdopodobnie największymi wygranymi zmian, które zostały wprowadzone w ramach Spring Budget 2024. Prawie pół miliona rodzin w skali roku otrzyma dodatkowe 1260 funtów rocznie w ramach świadczenia Child benefit, a 170 000 rodzin skorzysta na zmianach podatkowych.

Zaproponowane przez kanclerza skarbu Jeremy`ego Hunta zmiany w zakresie Child Benefit sprawią, że zarabiający więcej rodzice nie będę już za to „karani”. Do tej pory brytyjski zasiłek na dziecko był tak skonstruowany, iż niejako „obciążał” opłatą część rodzin o wysokich dochodach. Jak działał „high income child benefit charge”? Ten mechanizm został wprowadzony w 2013 roku. Zmniejszał kwoty zasiłku na dziecko wypłacanego rodzicom o wyższych zarobkach. Z technicznego punktu widzenia oznacza, że para może zarabiać łącznie nieco poniżej 100 000 funtów rocznie, aby otrzymać świadczenie Child Benefit w pełnej wysokości. Co więcej, każdy rodzic z osobna musi zarabiać mniej, niż 50 tysięcy funtów w skali roku.

Przeczytaj też:

W którym brytyjskim supermarkecie zarabia się najwięcej? Breaking News

Jak działa „high income child benefit charge”?

Kiedy dany rodzić zarabia powyżej tej kwoty, musiał płacić 1% z kwoty świadczenia zasiłku na dziecko za każde 100 funtów dochodu powyżej 50 000 funtów. W przypadku zarobków powyżej 60 tysięcy funtów rocznie dochodzi do sytuacji, w której rodzić „oddaje” 100% wysokości Child Benefit. Takie rozwiązanie było szczególnie niekorzystna dla rodziców, którzy samotnie wychowywali dziecko.

Ile rodzin w UK znajdowało się w takiej sytuacji? Jak czytamy na łamach „Guardiana” w latach 2019–2020 „high income child benefit charge” miało wpływ na około 373 000 osób. Od sierpnia 2022 roku ponad 680 000 rodzin zrezygnowało z otrzymywania zasiłku na dziecko, aby uniknąć dopłacania do niego.

Przeczytaj też:

Populacja Londynu bije nowe rekordy. Ile wynosi? Breaking News

Co zmieni się od kwietnia?

Opłata określana również, jako „tax on children” („podatek od posiadania dzieci”) powodował, że faktyczne obciążenie podatkowe wielu rodzin na Wyspach rosło do poziomu znacznie wyższego niż oficjalny, 40-proc. próg podatku dochodowego (higher-rate income tax). Zdarzały się przypadki, w których podatek rodziców trójki dzieci wynosił 71% od zarobków między 50 000 a 60 000 funtów rocznie, jak podaje “Guardian”.

Co rząd Partii Konserwatywnej postanowił zmienić w tym zakresie? Dolny limit, od którego zasiłek na dziecko zacznie być ograniczany, wzrośnie do 60 000 funtów rocznie. Z kolei górny limit zostanie zwiększony do 80 000 funtów rocznie. Oznacza to, że będziesz mógł zarobić do maksymalnie takie kwoty, zanim mechanizm „high income child benefit charge” do zera zredukuje wysokość Child Benefit. Szacuje się, że w wyniku tych zmian aż pół miliona lepiej zarabiających rodziców straci mniej pieniędzy w ramach tego świadczenia, a 170 000 zacznie otrzymywać go w całości.

Przeczytaj też:

Blisko 7 mln ludzi w UK ma kłopoty finansowe Breaking News

Ile wynosi Child Benefit w UK?

Kanclerz potwierdziła również, że do kwietnia 2026 r. odbędą się konsultacje w sprawie tego, czy zasiłek na dziecko powinien opierać się na dochodach gospodarstwa domowego, a nie na dochodach indywidualnych.

Ile w Wielkiej Brytanii wynosi zasiłek na dziecko w ramach Child Benefit? Zasiłek na dziecko wynosi obecnie 24 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko, a następnie każde kolejne dziecko kwalifikuje się do kwoty 15,90 funtów tygodniowo na każde dziecko. Kwoty te mają wzrosnąć w kwietniu do 25,60 i 16,95 funtów tygodniowo.

Po więcej szczegółów i przydatnych informacji w tym zakresie odsyłamy na oficjalne strony rządowe: https://www.gov.uk/child-benefit.