Londyn Populacja Londynu bije nowe rekordy. Ile wynosi?

W trakcie pandemii tysiące ludzi opuściły Londyn, by uciec od tłumów i od surowych restrykcji związanych z lockdownem. Teraz jednak, jak wskazują eksperci, populacja Londynu nie tylko powróciła do stanu sprzed pandemii, ale najprawdopodobniej pokonała barierę 10,1 mln mieszkańców.

W Londynie mieszka coraz więcej ludzi

Eksperci think tanku Centre for Cities szacują, że Londyn przekroczył szczyt sprzed pandemii w zakresie liczby mieszkańców, który wynosił 10,1 mln ludzi. Jak do tego doszło? Otóż wiadomo jest, że między połową 2019 r. a połową 2021 r. populacja stolicy zmniejszyła się o 75 500 osób. Czyli o ok. 0,7 proc. Od tego czasu jednak ludzie, którzy z obawy przed pandemią i lockdownami uciekli w inne, mniej zatłoczone regiony kraju, zaczęli do stolicy wracać. W 2022 r. do stolicy przyjechało 66 000 osób, z czego część stanowili imigranci. Nie znamy jeszcze statystyk za 2023 r., ale analitycy Centre for Cities są pewni, że w zeszłym roku do Londynu przybyło więcej niż 9000 osób potrzebnych do pobicia rekordu sprzed pandemii.

Coraz więcej ludzi chce mieszkać w Londynie

Eksperci nie mają wątpliwości, że pandemia stanowiła pewien wyjątek od reguły w zakresie zainteresowania życiem w Londynie. Coraz więcej ludzi chce bowiem osiąść w stolicy, pomimo drożyzny i wielu problemów związanych nad Tamizą z życiem w dużym mieście. Zanieczyszczeniami czy tłokiem, żeby wymienić tylko te najbardziej oczywiste.

– Chociaż podczas pandemii ludzie nerwowo szukali przestrzeni, to dane pokazują, że było to krótkotrwałe. Spadek liczby ludności [Londynu] podczas Covid był znacznie mniejszy, niż pokazywały przewidywania, idące w setki tysięcy. Ale przed Londynem nadal są duże wyzwania. Infrastruktura Londynu ugina się pod ciężarem ludności. Decydenci nie mogą myśleć, że problemy niedoboru mieszkań i infrastruktury w obliczu zmian demograficznych rozwiążą się same – mówi Andrew Carter, CEO Centre for Cities. I dodaje: – Trzeba podejmować ważne decyzje. Na przykład dalej inwestować w sieć transportu publicznego, w tym w rozbudowę Bakerloo Line i Crossrail 2. Tak, aby ludzie mogli się jakoś przemieszczać. Opóźnienia w dużych projektach infrastrukturalnych i oddawaniu mieszkań ograniczą potencjał Londynu.

