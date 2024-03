Kryzys w UK W którym brytyjskim supermarkecie zarabia się najwięcej?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy sieci handlowe działające na terenie Wielkiej Brytanii podjęły decyzję o podniesieniu minimalnej płacy dla swoich pracowników. W jakim supermarkecie można liczyć na najwyższe wynagrodzenie w ramach „entry jobs”? Oto nasze zestawienie.

Największe sieci supermarketów – w tym Aldi, Tesco, Asda i Sainsbury’s – podniosły płace w ramach przygotowań do wprowadzenia nowej płacy minimalnej, co ma nastąpić w kwietniu. Od 1 kwietnia 2024 stawka National Living Wage w Wielkiej Brytanii wzrośnie z 10,42 funta za godzinę pracy do poziomu 11,44 GBP. Obecnie National Living Wage jest wypłacana pracownikom w wieku 23 lat i więcej, ale od kwietnia ta stawka będzie dotyczyć także pracowników w wieku od 21 lat.

Zarobki w supermarkecie — gdzie są najwyższe?

Na jakie zarobki można liczyć, zatrudniając się w jednej z sieci supermarketów funkcjonujących na Wyspie i otrzymując najniższe możliwe wynagrodzenie? Oto nasze zestawienie:

ALDI – 12,40 GBP (obecnie 12 GBP)

W zeszłym tygodniu Aldi ogłosiło drugą podwyżkę płac w tym roku. W lutym stawka została podniesiona do 12 funtów, teraz zapowiedziano wzrost do poziomu 12,40. Tym samym minimalne wynagrodzenie pracowników sieci niemieckich dyskontów stanie się równe z Real Living Wage, stawką minimalnego wynagrodzenia zgodnego z płacą ustalaną przez Living Wage Foundation.

Z kolei stawki wynagrodzeń Aldi w Londynie wzrosną z 13,55 funta do 13,65 funta. Zmiany w zakresie płac w Aldi wejdą w życie od 1 czerwca 2024 roku.

ASDA – 12,04 GBP (obecnie 11,11 GBP)

W marcu 2024 wzrost minimalnych zarobków ogłosiła sieć ASDA. Najniższe możliwe wynagrodzenie wzrośnie w sklepach tej sieci z poziomu 11,11 funta za godzinę pracy do stawki 12,04 funta, ale stanie się to dopiero od lipca 2024 roku. Pracownicy w Londynie zarobią 13,21 GBP za godzinę, a nie 12,28 GBP. Nowe stawki wynagrodzeń mają zostać wprowadzone od 1 lipca, 1 kwietnia nastąpi przejściowa podwyżka do 11,44 funta za godzinę i 12,61 funta w Londynie, aby spełnić wymagania krajowej płacy minimalnej.

CO-OP – 12 GBP (obecnie 10,90 GBP)

W zeszłym miesiącu Co-Op ogłosiło podniesienie stawki godzinowej dla swoich pracowników w całym kraju do 12 funtów za godzinę z 10,90. Płace pracowników w Londynie wzrosną z 12,25 funta do poziomu 13,15 GBP. Oprócz tego wynagrodzenie liderów zespołów wzrośnie z 12,10 GBP do 13,32 GBP za godzinę. Zmiany w płacach zostaną wprowadzone od 1 kwietnia.

LIDL – 12 GBP

W styczniu Lidl ogłosił, że podnosi stawki podstawowe dla pracowników z 11,40 funta do 12 funtów, a stawka rośnie wraz ze stażem pracy od 13 funtów. W Londynie wzrost sięga z 12,85 GBP do 13,55 GBP (z dłuższym stażem – 13,85 GBP za godzinę). Zmiany weszły w życie w marcu, a Lidl oferuje także dodatek w dni świąteczne oraz podwyżkę dodatku za pracę na nocną zmianę.

M&S – 12 GBP (obecnie 10,90 GBP)

W lutym firma M&S ogłosiła, że od 1 kwietnia podniesie płace pracowników w całym kraju z 10,90 funta za godzinę do 12 funtów. W przypadku osób pracujących w Londynie minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 12,05 funta do 13,15 GBP.

MORISSONS – 10,92 GBP

Morrisons podniósł stawkę godzinową w październiku ubiegłego roku o 50 pensów, do poziomu 10,92 funta z 10,42 funta. W Londynie Morrisons płaci londyński dodatek lokalizacyjny w wysokości 85 pensów za godzinę, co podnosi minimalną stawkę do 11,77 funta.

Sieć nie ogłosiła (jeszcze?) w tym roku podwyżki wynagrodzeń swoich pracowników. Prawdopodobnie od 1 kwietnia nastąpi podwyżka płac, tak aby odpowiadała płacy minimalnej.

SAINSBURY`S – 12 GBP

Na początku roku płaca pracowników Sainsbury’s wzrosła z 11 funtów za godzinę do 12 funtów w kraju i z 11,95 funta do 13,15 funta w Londynie, przy czym podwyżki rozpoczęły się w tym miesiącu.

TESCO – 12,02 GBP (obecnie 11,02 GBP)

Na początku tego miesiąca Tesco ogłosiło, że podniesie stawkę godzinową personelu sklepów o 9,1%, z 11,02 GBP za godzinę do 12,02 funta. Nowe stawki zostaną wprowadzone 28 kwietnia. Płaca pracowników w Londynie wzrośnie do 13,15 funta za godzinę, z 11,95 GBP w centrum stolicy i 11,75 GBPw obrzeżach miasta.

Tesco ogłosiło również, że wydłuży pełnopłatny urlop ojcowski do sześciu tygodni i podniesie maksymalne uprawnienia do zasiłku chorobowego do 18 tygodni.