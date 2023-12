Praca i finanse Zmiany stawek podatkowych w Szkocji – rząd wprowadza nowy próg

W Szkocji będzie funkcjonować aż sześć progów podatku dochodowego, gdy w pozostałych krajach wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa obowiązują jedynie trzy progi.

Zmiany wprowadzone przez regionalny rząd szkocki oznaczają, że osoby o średnich i wyższych dochodach zapłacą więcej niż w innych częściach UK. Modyfikacje w tym zakresie wejdą w życie po 5 kwietnia 2024 roku. W Szkocji stawki i progi podatku dochodowego ustala rząd szkocki. Z kolei w Anglii, Irlandii Północnej i Walii są one ustalane przez centralny rząd w Londynie.

Zmiany stawek podatkowych zostały ogłoszone przez zastępczynię pierwszego ministra Szkocji Shonę Robison. Zrobiono to przy okazji obwieszczenia budżetu na przyszły rok. W 2024 SNP zwiększy finansowanie służby zdrowia i samorządów, ale dokona cięć w finansowaniu przedsiębiorstw, mieszkalnictwa, szkolnictwa wyższego i spraw wiejskich.

Przeczytaj też:

Godziny otwarcia brytyjskich supermarketów w trakcie świąt Bożego Narodzenia 2023 i w Nowym Roku Boże Narodzenie

Nowe progi podatkowe w Szkocji

Szkocka Komisja Fiskalna (SFC) prognozuje, że tylko w przyszłym roku zmiany podatkowe pomogą uzyskać dodatkowe 1,5 miliarda funtów.

Oto stawki szkockiego income tax, które będą obowiązywać od dnia 5 kwietnia 2024:

Personal Allowance (0%) – poniżej 12 570 funtów

Starter Rate (19%) – od 12 571 do 14 876 funtów

Scottish Basic Rate (20%) – od 14 877 do 26 561 funtów

Intermediate Rate (21%) – od 26 562 do 43 662 funty

Higher Rate (42%) – od 43 663 do 75 000 funtów

Advanced Rate (45%) – od 75 001 do 125 140 funtów

Top Rate (48%) – od 125 140 funtów

Przeczytaj też:

Świąteczne przysmaki angielskiej kuchni – co Brytyjczycy jedzą podczas “christmas season”? Breaking News

Kto zapłaci więcej, kto zapłaci mniej

Co zwraca uwagę najbardziej? Dla osób zarabiających od 75 000 do 125 140 funtów zostanie wprowadzony nowy 45-procentowy próg. Oznacza to, że będą płacić więcej, niż obecnie (42%). Wzrosną progi, od których zaczniesz płacić Scottish Basic Rate (wynoszącą 20%) i Intermediate Rate (21%). Oznacza to, że będziesz mógł zarobić więcej, zanim zaczniesz płacić więcej.

Rosną także górne progi stawek Starter Rate (19%) i Scottish Basic Rate (20%). Oznacza to, że większa część twoich zarobków będzie opodatkowana według niższych stawek. Według władz podwyższenie tych progów jest zgodne z wrześniowym odczytem indeksu CPI, którym mierzy się inflację na poziomie, wynoszącym 6,7%.

Najwyższa stawka podatku zwana Top Rate wzrośnie z 47% do 48%.