Kryzys w UK Inflacja w UK – ceny rosną najwolniej od października 2022

Jak obecnie kształtują się ceny w Wielkiej Brytanii i na jakim poziomie znajduje się inflacja? Jak bardzo drożeje żywność, a jak inne artykuły konsumenckie?

Ceny artykułów spożywczych dostępnych w sklepach w Wielkiej Brytanii w sierpniu drożały w tempie 11.5% w skali rok do roku, jak wynika z danych British Retail Consortium (BRC). Żywność nadal drożeje, ale nie w takim tempie, jak jeszcze kilka miesięcy temu. W lipcu inflacja w tym segmencie sięgnęła 13.4%, a zasadniczo wzrost cen w brytyjskich sklepach zwolnił do najniższego poziomu od października 2022. Niemniej, nie zmienia to faktu, iż w sposób znaczący koszty te rosną.

Ceny świeżej żywności w sierpniu 2023 rosły w tempie 11.6% w skali rok do roku, gdy w lipcu wskaźnik ten sięgnął 14.3%. Z kolei koszty zakupu żywności, którą można przechowywać w temperaturze pokojowej, szły w górę o 11.3% w sierpniu (w lipcu było to 12.3%).

Przeczytaj też:

Odwołano ponad 500 lotów do i z UK. Doszło do poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego Breaking News

Stopa inflacji w sierpniu 2023

Ceny mięsa, ziemniaków i niektórych olejów jadalnych wzrosły mniej gwałtownie. Niemniej, według ekspertów z British Retail Consortium znaczące spowolnienie wzrostu cen jest mało prawdopodobne. Sytuacja w tym względzie jest zależna od eksportu zbóż z Ukrainy, a więc państwa, które jest trzecim eksporterem roślin zbożowych na świecie.

Dodajmy również, iż według BRC ogólny poziom inflacji w sierpniu sięgnął 6.9%, gdy jeszcze w lipcu wynosił 8.4%.

– Wzrost inflacji byłby jeszcze niższy, gdyby rząd nie podwyższył ceł na alkohol na początku tego miesiąca – komentuje Helen Dickinson z BRC, jak cytujemy za portalem “The Independent”. – Chociaż inflacja będzie nadal spadać dzięki wysiłkom sprzedawców detalicznych, istnieje ryzyko wystąpienia problemów w łańcuchu dostaw, z którym muszą sobie radzić sprzedawcy detaliczni – dodaje.

Przeczytaj też:

Pasażer Ryanair żąda 257 funtów po nieporozumieniu przy wejściu na pokład Breaking News

Czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

– Wycofanie się Rosji z Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego i jej ukierunkowanie na ukraińskie obiekty zbożowe, a także słabe zbiory w Europie i poza nią, mogą stanowić potencjalne przeszkody w obniżeniu inflacji – uzupełnia Dickinson.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

O co najczęściej kłócimy się z sąsiadami w Wielkiej Brytanii?

Szef szpitala, który „uciszył obawy dotyczące Lucy Letby”, odszedł z NHS z 1,5 milionami funtów

„Miało być tak pięknie, a nie jest….” – Polacy szczerze o powrocie z UK do PL