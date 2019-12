Zmiany dotyczące opłat za parkowanie pod szpitalami NHS - kto zostanie zwolniony z opłat?

Wszystko, co powinniście wiedzieć o zmianach dotyczących opłat za parkowanie pod szpitalami NHS.

Zgodnie z nowymi wytycznymi rządu parkowanie przed szpitalami NHS od kwietnia 2020 będzie bezpłatne - przynajmniej dla niektórych! Z nowych przepisów skorzystają tysiące pacjentów, ale nie wszyscy.

Zgodnie z obietnicami zawartymi w programie wyborczym Partii Konserwatywnej od kwietnia przyszłego roku angielskiego szpitale będą musiały zapewnić bezpłatny parking dla niektórych pacjentów. Matt Hancock, sekretarz zdrowia, ogłosił, że nowy system zostanie wprowadzony w ciągu kilku miesięcy. Zapewnił, że wszystkie placówki NHS będą przestrzegać tych samych zasad, aby zapewnić bezpłatny parking dla najbardziej potrzebujących. Obecnie zasady w tej kwestii różnią się w zależności od poszczególnych szpitali, ale teraz mają zostać ujednolicone.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej nie podał żadnych szczegółów na temat zniesienia opłat parkingowych dla niektórych grup pacjentów. Jak czytamy na łamach "Guardiana" rząd zapewnił, że wyrówna straty w szpitalnych budżetach wynikające z nowych regulacji. Podczas kampanii wyborczej torysi utrzymywali, że na ten cel zostanie przeznaczone 78 milionów funtów.Czy ta kwosta okaże się wystarczają i czy projekt ten okaże się udany - czas pokaże.

Kto od kwietnia 2020 roku będzie mógł parkować za darmo pod szpitalami NHS w Anglii?

posiadacze "blue badge" (osoby niepełnosprawne);

pacjenci cierpiący na przewlekłe choroby wymagające długotrwałego leczenia szpitalnego, co wiąże się z regularnymi wizytami w placówkach medycznych;

osoby należące do określonych grup, które będą mogły parkować za darmo w określonych porach: są to między innymi rodzice dzieci przebywających na leczeniu w szpitalu w ciągu nocy i osoby zatrudnionym w szpitalu na nocne zmiany.

Dodajmy, że opłaty za parkowanie pod brytyjskimi szpitalami w Anglii wahają się od jednego do czterech funtów.

A jak to wygląda w innych częściach Wielkiej Brytanii? W Szkocji i Walii w 2008 roku zostały one zniesione, choć trzeba dodać, że nadal niewielka liczba placówek medycznych w Szkocji pobiera opłaty za pozostawienie samochodu. Jest to jednak związane z umowami z prywatnymi firmami, które zajmują się zarządzaniem parkingami. Z kolei w Irlandii Północnej opłaty nadal mogą być pobierane.