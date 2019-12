Universal Credit: Utworzono rządowy fundusz o wartości 10 milionów funtów, aby pomóc najbardziej potrzebującym osobom

Czym jest Universal Credit, ile wynosi i kto może go otrzymać? ZOBACZ najważniejsze informacje o brytyjskim zasiłku powszechnym

Universal Credit to zasiłek, który możesz otrzymać, jeśli pracujesz i masz niskie dochody lub jeśli nie masz pracy. W tym artykule dowiesz się, czym jest Universal Credit, co go odróżnia od innych świadczeń...