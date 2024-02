Holandia Zmiany dla pracowników w Holandii, które wchodzą w tym roku

W 2024 roku w Holandii weszło w życie parę zmian istotnych dla osób pracujących i mieszkających w tym kraju (także imigrantów). Oto wszystko, co powinniście wiedzieć na ten temat.

Osoby pracujące w Holandii w tym roku czeka szereg zmian, z których wiele będzie miało wpływ na wynagrodzenia. Wśród nich są między innymi nowe stawki podatku dochodowego, a także nowa wysokość płacy minimalnej. Ale to nie wszystko…

Podatki w Holandii

Zgodnie z systemem podatkowym w Holandii podatnicy dzieleni są na trzy grupy – tak zwane Boxy. Według tego systemu, do Box 1 kwalifikują się osoby uzyskujące dochody z tytułu umów o pracę lub wynajmu nieruchomości. A także osoby samozatrudnione i freelancerzy.

W Box 2 znajdują się podatnicy uzyskujący dochody z udziału w spółkach. Natomiast w Box 3 – podatnicy utrzymujący się głównie z oszczędności.

Ponadto w Holandii obowiązują progi podatkowe zależne od dochodu. Zgodnie z ustaleniami holenderskiego rządu w ramach Box 1 pierwszy próg podatkowy o stawce 36,97 proc. dotyczy dochodów do 75 624 euro, a drugi próg podatkowy dotyczy dochodów powyżej 75 624 euro.

Składki na ubezpieczenie społeczne

W tym roku również próg składek na ubezpieczenie społeczne wzrośnie w Holandii do 38 098 euro. W porównaniu z 37 149 euro w 2023 roku.

Ulga dla pracowników z zagranicy

Holenderski rząd jest zdecydowany podjąć decyzję o zmianach w tzw. „30% tax ruling”, czyli uldze dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Zgodnie z tą zasadą opodatkowane jest tylko 70 proc. wynagrodzenia podatnika, a pozostała kwota jest wolna od podatku przez 60 miesięcy.

Według planów rządu okres ten miały zostać skrócony do 20 miesięcy, jednak przez następne 20 miesięcy można będzie zaoszczędzić na podatku, a później 10-procentowa obniżka będzie obowiązywać przez kolejne 20 miesięcy.

Nowelizacja dotycząca „30% tax ruling” musi uzyskać jeszcze akceptację Senatu. Jednak, jeśli zostanie przyjęta, wtedy najprawdopodobniej będzie stosowana z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024.

Minimalne wynagrodzenie

Od nowego roku weszły w życie zmiany w kwestii płacy minimalnej. W ten sposób od 1 stycznia 2024 roku pracodawcy są zobowiązani płacić swoim pracownikom co najmniej ustawową minimalną stawkę godzinową wynoszącą 13,27 euro. Dla osoby pracującej 36 godzin tygodniowo przekłada się to na zarobki w wysokości 2700 euro miesięcznie.

Podwyższenie wieku emerytalnego

Od tego roku wzrasta również wiek emerytalny z 66 lat i 10 miesięcy do 67 lat. Do roku 2027 wiek emerytalny pozostanie na tym poziomie. A w 2028 roku wzrośnie do 67 lat i 3 miesięcy.

Oznacza to, że w 2024 roku osoby urodzone po 1 stycznia 1958 roku będą musiały poczekać do 67. roku życia, aby przejść na emeryturę państwową.

Wzrost dodatku mieszkaniowego

Od 1 stycznia wzrósł dodatek mieszkaniowy do maksymalnie 416 euro. Dzięki temu łączny dodatek wyniesie maksymalnie 5 779 euro rocznie. Próg kwalifikujący do dodatku również wzrośnie o 1250 euro. Wiele osób nadal będzie kwalifikować się do świadczenia, nawet jeśli ich zarobki wzrosną.

Podwyżka zasiłku opiekuńczego

Rząd holenderski zwiększa również zasiłek opiekuńczy wypłacany pracującym rodzicom, których dzieci uczęszczają do zarejestrowanych placówek opieki. Pierwotnie rząd ogłosił, że maksymalna stawka godzinowa wzrośnie do 9,65 euro w przypadku opieki dziennej, 8,30 euro w przypadku opieki pozaszkolnej i 7,24 euro w przypadku opieki opiekunki. Senat przyjął później propozycję dalszego podniesienia dodatku (odpowiednio do 10,25 euro, 9,12 euro i 7,53 euro za godzinę), aby dostosować go do obecnych cen.