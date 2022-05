Żenująca pomyłka Ryanaira. Zapomniał o 14 pasażerach i zostawił ich na lotnisku

Samolot Ryanaira wystartował bez 14 pasażerów na pokładzie, mimo że wszyscy o czasie odprawili się i pojawili przy bramce. Część podróżnych przegapiła w ten sposób inne połączenia, a jedna z kobiet miała lecieć na kolejną sesję chemioterapii w Maladze.

Do żenującej pomyłki doszło na lotnisku Palma de Mallorca. Autobus, który kursował między terminalem i samolotem Ryanaira, nie zabrał ze sobą 14 podróżnych i nikt - zarówno z obsługi naziemnej jak i irlandzkich linii lotniczych - nie zorientował się, że brakuje tak dużej grupy osób na pokładzie.

Pomyłka Ryanaira

14 pasażerów mimo tego, że na czas przeszło odprawę i stawiło się punktualnie przy bramkach, pozostawiono na lotnisku w Hiszpanii, a ich samolot odleciał bez nich. Do pomyłki doszło przez to, że grupa ta nie zmieściła się w autobusie przewożącym pasażerów z terminala do samolotów.

Powiedziano im, że muszą poczekać na następny autobus, który jednak się nie pojawił, a Ryanair wystartował bez nich nie orientując się nawet, że brakuje 14 pasażerów na pokładzie.

Jeden z podróżnych powiedział:

- Zobaczyliśmy, jak ostatni autobus odjeżdża i czekaliśmy na następny.

Ktoś inny dodał:

- Zeskanowaliśmy kod QR w czasie kontroli bezpieczeństwa. W systemie powinno być widoczne, że byliśmy na lądzie.

Słaba rekompensata dla pasażerów

Ryanair zapewnił kolejny lot dla 14 „zgubionych” pasażerów tego samego dnia, ale dopiero o godzinie 22:00. Gigantyczne opóźnienie czasowe sprawiło jednak, że wiele osób przegapiło dalsze połączenia, a jedna z kobiet miała lecieć na kolejną sesję chemioterapii do Malagi.

Aby zrekompensować podróżnym problemy, Ryanair zaoferował im kupon o wartości 4 euro do wydania na lotnisku. Co zaskakujące – rzecznik irlandzkich linii lotniczych obwinił za pomyłkę obsługę naziemną lotniska twierdząc, że „nie zebrała tej małej grupy pasażerów oczekujących na autobus przed bramką i w efekcie spóźnili się na lot do Malagi”.