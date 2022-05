Pasażer wyskoczył z samolotu podczas kołowania. Własnoręcznie wyłamał drzwi ewakuacyjne

Fot. Getty, Twitter/@MEEagelston

Na jednym z lotnisk doszło do niesłychanej sytuacji. Tuż po lądowaniu pasażer samodzielnie otworzył wyjście ewakuacyjne, wyszedł na skrzydło samolotu i skoczył na płytę lotniska - gdy samolot wciąż kołował. Na miejscu błyskawicznie pojawiła się policja.

Do zdarzenia doszło 5 maja 2022 na amerykańskim lotnisku w Chicago około godziny 4:30 nad ranem czasu lokalnego. Gdy samolot linii United Airlines, lecący z San Diego, kołował po pasie po wylądowaniu, niecierpliwy pasażer postanowił jak najszybciej opuścić maszynę na własną rękę.

Mężczyzna siedział w rzędzie numer 21, tuż przy wyjściu ewakuacyjnym i gdy samolot był jeszcze w ruchu, własnoręcznie wyłamał drzwi i jakby nigdy nic wyszedł na skrzydło maszyny, a następnie zeskoczył z niego prosto na płytę lotniska - choć wielki samolot wciąż kołował.

W internecie pojawiły się nawet nagrania z wnętrza maszyny, na których widać wyłamane przez pasażera drzwi ewakuacyjne i innych pasażerów czekających w środku na moment, gdy samolot dotrze wreszcie do odpowiedniego gate’u. Na Twitterze jedna z pasażerek opublikowała też zdjęcie, na którym widać wyłamane drzwi. Do zdjęcia kobieta dodała komentarz: „Jakiś facet wyskoczył z mojego samolotu, zanim dotarliśmy do bramki”:

@fly2ohare guy jumps out of my plane before we get to the gate. @united UA2478 pic.twitter.com/xgxRszkBfH