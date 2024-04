Życie w UK Zęby po angielsku

Teeth czyli zęby, lub tooth czyli ząb. Kiedy zaczyna boleć i jest się w Anglii zaczynają się problemy. Leczenie zębów w UK jest problemem. Znaczenie Polski, jako kraju, który odwiedza się w poszukiwaniu skutecznej, a zarazem niedrogiej opieki stomatologicznej, ciągle wzrasta. A opieka dentystyczna w UK pozostawia wiele do życzenia.

Gdzie leczyć zęby?

Co się lepiej opłaca – leczenie zębów w UK, czy w Polsce? Ile kosztuje plomba na Wyspach? Jakie mamy szanse na refundację kosztów? I najważniejsze – jakie są standardy opieki dentystycznej w obu krajach?

NHS to najgorsza opieka dentystyczna

Małgosi podczas chrupania twardego jabłka ukruszyła się jedynka. – Brak mi słów na to, żeby opisać na jak niskim poziomie jest leczenie dentystyczne w ramach NHS. Odbudowany ząb ułamał się ponownie tego samego dnia. Wróciłam więc z powrotem do kliniki, gdzie zabieg powtórzono. Plomba się trzyma, ale ząb jest o wiele krótszy niż być powinien, a wypełnienie przebarwiło się na fioletowo. Ponadto przez miesiąc po wizycie krwawiło mi dziąsło. Szkoda gadać…

Arek ma zupełnie inne spostrzeżenia. – Miałem sporą dziurę w siódemce, wypełniono mi ją porządnie i bezboleśnie. Plomba ma naturalny kolor, dobrze się trzyma. Nie wiem na co narzekają Polacy, to chyba nasz narodowy zwyczaj. Uważam, że usługi dentystyczne w UK nie odbiegają od ogólnie przyjętego europejskiego standardu.

Według polskiego lekarza stomatologa leczącego w prywatnym gabinecie w Walii, istnieją spore różnice w metodach leczenia dentystycznego w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Na Wyspach wykonywanych jest więcej prac protetycznych, szerszy jest zakres bezpłatnych usług tego rodzaju. Stosuje się kilka rodzajów koron porcelanowych: basic, standard, independent lub private, które różnią się drastycznie jakością wykonania i ceną. Materiały kompozytowe są podobne do używanych w polskich gabinetach. Standardowo używa się znieczuleń do zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej. Istnieje bardzo rozbudowane zaplecze leczenia dziecięcej próchnicy w znieczuleniu ogólnym. Ale mimo widocznych różnic nie jestem w stanie stwierdzić, który kraj oferuje wyższy poziom usług stomatologicznych. Myślę, że zakres zabiegów, ich jakość i przypisane tym zabiegom koszty są porównywalne.

Po zdrowe zęby do Polski?

Niektóre kliniki dentystyczne i wyspecjalizowane na tym polu firmy wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów pomagając zorganizować im podróż, a nawet kilkutygodniowy pobyt w Polsce. Pojawienie się tego sektora rynku usług zaowocowało nawet pojawieniem się nowego zawodu – pilota wycieczek medycznych. Media brytyjskie wyrażają się entuzjastycznie o polskim profesjonalizmie połączonym z komfortem i niskimi cenami usług dentystycznych. Wyjeżdżają więc nie tylko Brytyjczycy; do polskich dentystów wracamy także i my, Polacy. Odwiedzając rodzinny kraj, obowiązkowo planujemy przegląd dentystyczny, a w razie nagłych awarii potrafimy wsiąść w samolot i lecieć do rodzimego dentysty.

Co dentysta zrobi w UK za darmo?

Właściwie nic…. Stomatologia jest jedną z niewielu usług NHS, w przypadku których pacjent musi pokryć koszty opieki. Opłata zależy od usługi i są 3 zakresy świadczeń. Płacąc za dany zakres otrzymujemy wszystko w cenie – nie musimy za nic dopłacać, niezależnie od tego jakie materiały będą użyte lub zabiegi konieczne.

Pilne leczenie stomatologiczne – 26,80 GBP Obejmuje pilną opiekę w gabinecie stomatologicznym NHS podstawowej opieki zdrowotnej, taką jak uśmierzenie bólu lub tymczasowe wypełnienie.

Zakres 1 leczenia – 26,80 GBP Obejmuje badanie, diagnozę (w tym zdjęcia rentgenowskie), porady dotyczące zapobiegania przyszłym problemom, skalowanie i polerowanie, jeśli jest to klinicznie konieczne, oraz opiekę profilaktyczną, taką jak nałożenie lakieru fluorowego lub uszczelniacza szczelin, jeśli jest to właściwe.

Zakres 2 leczenia – £73.50 Obejmuje wszystko, co wymieniono w zakresie 1 powyżej, plus wszelkie dalsze leczenie, takie jak wypełnienia, leczenie kanałowe lub usuwanie zębów, ale nie bardziej złożone elementy objęte zakresem 3.

Zakres 3 leczenia – £319.10 Obejmuje wszystkie elementy wymienione w zakresach 1 i 2 powyżej, a także korony, protezy, mosty i inne prace laboratoryjne.

Darmowa opieka dla dzieci i ciężarnych

Nie musisz płacić za usługi dentystyczne NHS, jeśli:

masz mniej niż 18 lat lub mniej niż 19 lat i uczysz się w pełnym wymiarze godzin

jesteś w ciąży lub urodziłaś dziecko w ciągu ostatnich 12 miesięcy

jesteś leczony w szpitalu NHS, a leczenie jest przeprowadzane przez szpitalnego dentystę (ale być może będziesz musiał zapłacić za protezy lub mosty)

otrzymujesz zasiłki o niskich dochodach lub masz mniej niż 20 lat i jesteś na utrzymaniu osoby otrzymującej zasiłki o niskich dochodach

Słowniczek pojęć dentystycznych po angielsku dla Polaka mieszkającego w UK

Dentysta i gabinet:

Dentist – dentysta

Dental practice – gabinet stomatologiczny

Dental hygienist – higienistka stomatologiczna

Dental nurse – asystentka stomatologiczna

Receptionist – recepcjonistka

Zabiegi:

Check-up – przegląd

Examination – badanie

Cleaning – czyszczenie zębów

Scaling and polishing – skaling i piaskowanie

Filling – wypełnienie

Extraction – usunięcie zęba

Root canal treatment – leczenie kanałowe

Crown – korona

Bridge – most

Denture – proteza

Implant – implant

Narzędzia:

Drill – wiertło

Syringe – strzykawka

Forceps – szczypce

Mirror – lusterko

Suction – ślinociąg

Inne:

Toothache – ból zęba

Wisdom tooth – ząb mądrości

Braces – aparat ortodontyczny

Emergency dentist – dentysta dyżurny

NHS dentist – dentysta na NFZ

Private dentist – dentysta prywatny

Przydatne zwroty: