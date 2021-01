Jak nie przepłacać za ogrzewanie mimo minusowych temperatur?

W tym tygodniu temperatury na Wyspach spadły znacznie poniżej zera, a z prognoz wynika, że sytuacja ta będzie się utrzymywać także w przyszłym tygodniu. Jak zatem utrzymać ciepło w domu mimo mrozów i nie wydać za wiele na ogrzewanie?

Dawno nie było w Wielkiej Brytanii tak niskich temperatur, jak obecnie, dlatego większość z nas musiała podkręcić w swoich domach ogrzewanie. Jednak zwłaszcza w czasie kryzysu ekonomicznego jest to duży dylemat – czy marznąć i nie przepłacać, czy lepiej zapłacić i nie ryzykować przeziębieniem.

Jak nie przepłacać za ogrzewanie mimo mrozów?

Podstawową zasadą, dzięki której nie narazimy się na wysokie koszty ogrzewania, jest utrzymanie termostatu na stałym poziomie. Niestety często robimy tak, że wychodząc z domu na parę godzin, przykręcamy kaloryfery. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż dom w tym czasie się bardzo wychładza, a następnie do ogrzania go potrzeba więcej energii niż wtedy, gdybyśmy utrzymywali stałą temperaturę przez cały czas.

Co więcej, jeśli utrzymujemy stałą temperaturę w domu, możemy zredukować jej wysokość o zaledwie jeden stopień, co z kolei pozwoli nam na zaoszczędzenie nawet 80 funtów rocznie na ogrzewaniu.

Pamiętajmy też, aby nie kłaść na grzejnikach ręczników i prania, które absorbują ciepło, gdyż w ten sposób ogrzewanie nie działa efektywnie.

Szczelne okna

Inną bardzo ważną rzeczą, która pozwoli nam na utrzymanie ciepła w domu, są szczelne okna. O to bezwzględnie powinniśmy zadbać zimą, gdyż bez względu na ustawienie grzejników, ciepło nam będzie uciekać, jeśli nasze okna nie będą szczelne.

Eksperci radzą także, aby dodatkowo zaopatrzyć się w grube zasłony, dzięki którym w nocy jeszcze bardziej zabezpieczymy nasz dom przed utratą ciepła. Z kolei w dzień, a zwłaszcza w słoneczne dni dbajmy o to, aby jak najwięcej światła słonecznego wnikało do naszego mieszkania, gdyż ono też je ogrzewa.

Ponadto powinniśmy też zabezpieczyć mieszkanie przed przeciągami, na co najlepszym sposobem jest zabezpieczenie (oprócz okien) naszych drzwi i założenie uszczelek.

Z kolei osoby pracujące z domu mogą skorzystać z ulgi podatkowej „working-form-home tax relief” w wysokości 6 funtów na tydzień.