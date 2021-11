Zderzenie dwóch pociągów w tunelu niedaleko Salisbury. Strażacy ewakuowali 120 pasażerów [wideo]

Do zderzenia pociągów doszło w tunelu między Salisbury i Andover w niedzielę wieczorem. Jeden z maszynistów utknął w kabinie i konieczna była zorganizowana akcja strażaków, aby go stamtąd wydostać za pomocą sprzętu do cięcia metalu.

Przyczyną zderzenia się dwóch pociągów w tunelu niedaleko Salisbury było wykolejenie się jednego z nich. Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem. Policja poinformowała, że nie ma ofiar śmiertelnych, a jeden z maszynistów, który utknął w kabinie, został uwolniony przez strażaków i zabrany do szpitala, jednak jego obrażenia nie są poważne.

W pociągach w momencie wypadku było około 120 pasażerów i – jak podała policja – nikt nie odniósł poważnych obrażeń, chociaż wielu zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku najprawdopodobniej doszło, gdy jeden z pociągów wykoleił się po tym, jak uderzył w niezidentyfikowany przedmiot, a następnie wjechał w niego drugi pociąg.

British Transport Police podało, że „wiele osób” zostało rannych w wyniku wypadku, do którego doszło w Fisherton Tunnel. W oficjalnym oświadczeniu wydanym w niedzielę późnym wieczorem policja potwierdziła, że nie ma ofiar śmiertelnych, a „niewielka liczba” osób włączając maszynistę została zabrana do szpitala.

„Zostaliśmy wezwani do Fisherton Tunnel w Salisbury o godzinie 18:46 w związku z doniesieniami o wykolejeniu się pociągu, i wynikającym z niego zderzeniu się dwóch pociągów pasażerskich. Funkcjonariusze nadal są na miejscu wraz z naszymi kolegami ze służb ratowniczych i przewidujemy, że linia zostanie zamknięta na jakiś czas. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, jednak wiele osób zostało rannych, a w pobliskim kościele otwarto centrum wypadkowe. Większość rannych może chodzić, jednak niewielka liczba w tym maszynista, została zabrana do szpitala” – podała policja w swoim oświadczeniu.

Tonight's statement from Inspector Mullah Hoque from @BTP, who are leading on this incident, and ACFO Andy Cole from @DWFireRescue.



You can read both statements in full here ➡️ https://t.co/qkgzCVFMewpic.twitter.com/l25Gk51hnv