Pożar w supermarkecie Asda w Londynie. Sześćdziesięciu strażaków walczyło z ogniem

Fot. Getty

W jednym ze sklepów sieci Asda w Londynie wybuchł pożar. Akcję prowadziło aż sześćdziesięciu strażaków.

We wczesnych godzinach porannych w niedzielę 31 października wybuchł pożar w supermarkecie Asda w Beckton w Newham we wschodnim Londynie. Ogień przedarł się przez dach budynku.

Pożar w supermarkecie Asda w Londynie

Do walki z pożarem przybyło około sześćdziesięciu strażaków z Londyńskiej Straży Pożarnej. Akcja okazała się skomplikowana, funkcjonariusze zdecydowali więc na użycie ogromnego dźwigu, aby zbliżyć się do źródeł ognia, przysłanianych kłębami dymu unoszącymi się nad sklepem.

W oświadczeniu Londyńskiej Straży Pożarnej, cytowanym przez portal Metro, napisano:

„Osiem wozów strażackich i około 60 strażaków gasi pożar supermarketu na Tollgate Road w Beckton. Pali się część dachu. Brygada została wezwana o 04:05. Na miejscu są ekipy strażackie z East Ham i okolicznych remiz strażackich. Na tym etapie przyczyna pożaru nie jest znana”.

Jak na razie nie jest jasne, co było przyczyną pożaru w sklepie Asda we wschodnim Londynie. Straż pożarna została wezwana około godziny 4 rano, a pożar udało się opanować dopiero po trzech godzinach. Około 7 rano akcja gaśnicza została zakończona. Na skutek pożaru w sklepie doszło do poważnych uszkodzeń, jednak nie ma informacji o żadnych ofiarach zdarzenia.