Zawaliła się trybuna podczas próby Trooping the Color. Do szpitala trafiły trzy osoby

Fot. Getty

Trwają intensywne przygotowania do obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Niestety w dniu wczorajszym zawaliła się część trybuny postawionej na okoliczność uroczystości Trooping the Colour.

W sobotę zawaliła się część trybuny przygotowanej dla widzów na ceremonię Trooping the Color, która ma się odbyć już 2 czerwca. Przypomnijmy, że Trooping the Color to uroczysta parada wojskowa, która ma zazwyczaj miejsce w trakcie urodzin królowej, ale która w tym roku została włączona do programu obchodów Platynowego Jubileuszu. W wyniku zapadnięcia się części trybuny przy Horse Guards Road, trzy osoby trafiły do szpitala, a dwie otrzymały pomoc na miejscu. Po incydencie pozostała część trybuny została zabezpieczona.

A member of the public receiving treatment from St Johns ambulance personnel today after a partial collapse at the Trooping of the Colour. Calm and professional response throughout. ⁦⁦@stjohnambulance⁩ ⁦@LondonFire⁩ ⁦@metpoliceuk⁩ ⁦@BritishArmy⁩ pic.twitter.com/hj7SY4WPrn — Paul Rogers (@Paul25817151) May 21, 2022

Wypadek w Londynie wyglądał groźnie

Wypadek podczas Trooping the Color wyglądał groźnie, ale ratownicy St John’s Ambulance i London Ambulance Service wszystkim poszkodowanym szybko udzielili pomocy. Po zawaleniu się trybuny próba przed ceremonią, która obejmuje paradę jednostek Household Division i Horse Guards, została natychmiast przerwana. „To, czego właśnie byliśmy świadkami, było przerażające, ale jesteśmy bezpieczni! Część trybuny zawaliła się i co najmniej jedna osoba przewróciła się. Modlimy się za rannych i wstrząśniętych. Trwa ewakuacja trybuny” - napisała na Twitterze Zoe Clark-Coates, prezenterka telewizyjna, która w trakcie próby była w tłumie widzów.