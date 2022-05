Pracownicy metra w Londynie planują strajk w trakcie Platynowego Jubileuszu. Czy TfL uda się zapobiec wizerunkowej katastrofie?

Fot. Getty

Przedłużony weekend związany z obchodami Platynowego Jubileuszu będzie, według ekspertów, jednym z najbardziej ruchliwych okresów dla sieci transportowej w Londynie w ciągu ostatnich lat. Tymczasem pracownicy dwóch stacji metra – Euston i Green Park, zapowiedzieli na ten okres akcję protestacyjną.

Obchody Platynowego Jubileuszu

Obchody Platynowego Jubileuszu odbędą się w dniach 2-5 czerwca (czwartek-niedziela, w trakcie specjalnego, wydłużonego weekendu). Uroczystości rozpocznie 2 czerwca uroczysta parada wojskowa Trooping The Colour, która ma zazwyczaj miejsce w trakcie urodzin królowej, ale która w tym roku została włączona do programu obchodów Platynowego Jubileuszu. To właśnie wtedy na balkonie Pałacu Buckingham pojawią się wybrani członkowie rodziny królewskiej, a żeby nie było żadnych przykrych sytuacji, będą to jedynie członkowie czynnie wykonujący swoje obowiązki. Na balkonie zabraknie zatem księcia Yorku, Andrzeja, a także księcia Harry'ego i Meghan Markle. W piątek 3 czerwca odbędzie się msza dziękczynna w katedrze św. Pawła w Londynie, a w sobotę królowa najpierw weźmie udział w wyścigach konnych w Epsom, a następnie w tzw. Platynowym Party w Pałacu Buckingham. Na zakończenie uroczystości z terenu Opactwa Westminsterskiego do Pałacu Buckingham przejdzie parada z udziałem ponad 10 tys. osób, której głównym motywem będzie 70-letnie panowania Elżbiety II.

Uroczystości Platynowego Jubileuszu zostaną zakłócone?

Program obchodów Platynowego Jubileuszu wygląda okazale, ale może go nieco popsuć zapowiedziana przez związek RMT Union na 3 czerwca akcja strajkowa na terenie stacji Euston i Green Park. Pracownicy tych właśnie stacji żądają, by TfL zajął się wreszcie zgłaszanymi przez nich od dawna skargami na znęcanie się i „toksyczne środowisko pracy”. - Pracownicy Euston i Green Park Tube cierpieli przez lata z powodu znęcania się i ciągłego zastraszania ze strony kierownika, który stworzył toksyczne środowisko pracy. Związek na próżno próbował porozumieć się z zarządem. (…) Nasz strajk 3 czerwca spowoduje znaczne zamieszanie dla ludzi pragnących świętować Jubileusz Królowej. Jeśli jednak szefowie metra postąpią słusznie i odpowiednio zareagują ws. owego menedżera, to możemy znaleźć dobre rozwiązanie dla tego sporu – zaznaczył sekretarz generalny RMT, Mick Lynch.

Jeśli RMT nie dojdzie do porozumienia z TfL, strajki potrwają cały dzień i wpłyną na ruch linii metra Victoria, Jubilee i Piccadilly na obu stacjach.