Zatrudnienie na Wyspach rekordowo wysokie jeszcze sprzed epidemii. Ekonomiści twierdzą jednak, że dojdzie do masowych zwolnień

Jednak dotyczy on okresu jeszcze przed dotarciem epidemii koronawirusa do Europy.

Najnowsze dane ONS, które dotyczą jednak sytuacji sprzed epidemii koronawirusa w Europie, pokazują rekordowe zatrudnienie w Wielkiej Brytanii w styczniu. Ekonomiści twierdzą jednak, że w kraju w ciągu najbliższych miesięcy dojdzie do masowych zwolnień przez globalną recesję.

Office for National Statistics podało, że liczba osób zatrudnionych na Wyspach wzrosła do 184 000 w ciągu trzech miesięcy do stycznia tego roku i osiągnęła tym samym rekordowy poziom 33 milionów. Dane te jednak pochodzą z okresu sprzed dotarcia epidemii koronawirusa do Europy.

Raport ONS pokazuje także niewielki wzrost wskaźnika bezrobocia z 3,8 proc. w grudniu 2019 roku do 3,9 proc. w styczniu tego roku, co jest i tak najmniejszym wskaźnikiem od lat 70. Ponadto nastąpił także wzrost wynagrodzeń do 3,1 proc. w ciągu trzech miesięcy do stycznia 2020.

Ekonomiści twierdzą jednak, że dane te są ostatnimi pozytywnymi informacjami z brytyjskiego rynku pracy przed dotarciem koronawirusa na Wyspy. Zaledwie parę tygodni po okresie, którego dotyczy raport, sytuacja na rynku pracy zaczęła się zmieniać.

Brytyjskie firmy, a szczególnie hotele, restauracje, puby oraz wszelkie miejsca imprez, jak również biura podróży czy linie lotnicze już teraz odczuwają zmiany związane z epidemią koronawirusa. Osoby samozatrudnione objęte są także dużym ryzykiem i boją się utraty źródeł utrzymania.

Ekonomiści twierdzą jednak, że nadal jest za wcześnie, aby ocenić, jak duży wpływ na rynek pracy będzie miał kryzys związany z koronawirusem, jednak utrata wielu miejsc pracy w ciągu najbliższych miesięcy jest bardzo prawdopodobna.

