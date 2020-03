Rząd Borisa Johnsona przeznaczył £350 mld na ratowanie brytyjskiej gospodarki

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii zintensyfikował działania na rzecz ochrony gospodarki w związku z szalejącą pandemią COVID-19. Kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił wczoraj wieczorem przeznaczenie £350 mld na pożyczki i dotacje dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii.

Rishi Sunak przyznał na konferencji prasowej, że Wielka Brytania musi właśnie stawić czoła największemu zagrożeniu dla gospodarki w czasach pokoju. Ograniczenie mobilności obywateli, a co za tym idzie drastyczne ograniczenia we wszystkich sektorach gospodarki, mogą w krótkim czasie doprowadzić do załamania na rynku brytyjskim, fali bankructw i znacznego wzrostu bezrobocia. W związku z tym rząd UK postanowił przeznaczyć aż £350 mld na pożyczki i dotacje dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii. To znacznie więcej, niż £12 mld, o których mowa była w zeszłym tygodniu przy okazji prezentacji budżetu – kwoty, która miała zostać bezpośrednio przeznaczona na złagodzenie skutków COVID-19. Kanclerz zaznaczył, że poprzednia suma była jednak zdecydowanie niewystarczająca.

- Pandemia koronawirusa jest stanem zagrożenia dla zdrowia publicznego. Ale to także sytuacja kryzysowa dla gospodarki. W czasach pokoju nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji awaryjnej w gospodarce. Ale jesteśmy dobrze przygotowani. Poradzimy sobie z tym – powiedział Rishi Sunak. A następnie doprecyzował, że każda firma, która została dotknięta pandemią, czy to z sektora handlu detalicznego, czy też rozrywki lub gastronomii, będzie mogła liczyć na roczny „urlop” od płacenia podatków. Z kolei najmniejsze firmy będą się też mogły starać o dotacje w wysokości £25 000.

