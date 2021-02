Zaszczep się i leć - kontrowersyjna reklama Ryanair usunięta z anteny przez Advertising Standards Authority

Fot. Getty

Kontrowersyjna reklama linii lotniczych Ryanair „Jab & Go” została zakazana przez Advertising Standards Authority, brytyjski organ nadzoru standardów w reklamach. Do ASA wpłynęło 2370 skarg.

Zaszczep się i leć - kontrowersyjna reklama Ryanair zakazana

Telewizyjna reklama irlandzkich linii lotniczych pokazywała ludzi bez maseczek ochronnych, którzy beztrosko wybierali się na wakacje, jak gdyby życie wróciło do normalności. Osoby, które zaskarżyły kontrowersyjną reklamę, wskazywały, że wprowadza ona w błąd potencjalnych klientów, przedstawiając złudną wizję najbliższej przyszłości i nakłaniając do dokonywania rezerwacji. Reklama sugerowała, że wystarczy się zaszczepić, by swobodnie i bez ograniczeń polecieć na wakacje.

Advertising Standards Authority rozpatrzył problem pod trzema względami i stwierdził, że w swojej reklamie Ryanair wykazał się lekceważeniem ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa w czasie pandemii. ASA nakazała usunięcie reklamy, określając ją jako „nieodpowiedzialną” i wprowadzającą w błąd w kwestii szczepień przeciw koronawirusowi oraz potencjalnych ograniczeń w podróżowaniu w wakacje.

W uzasadnieniu cytowanym przez BBC, ASA wyjaśniła: „ważne jest, aby reklamodawcy byli ostrożni przy łączeniu odpowiedzi Wielkiej Brytanii na pandemię z określonymi ramami czasowymi, w których życie może powrócić do pewnego poziomu normalności”. ASA podkreśliła, że wciąż nie wiadomo jaka sytuacja i jakie ograniczenia związane z pandemią będą obowiązywać w UK i innych krajach w wakacje i jak programy szczepień wpłyną na możliwości podróżowania.