Zaszczep się i leć na wakacje z Ryanairem - KONTROWERSYJNA promocja irlandzkich linii

W całej sieci aż huczy od komentarzy oburzonych internautów po tym, jak Ryanair zaprezentował niesmaczną i kontrowersyjną reklamę tanich biletów lotniczych na sezon wakacyjny 2021.

"Jab and go" (w wolnym przekładzie - "szczep i leć") - tak brzmi slogan nowej kampanii reklamowej Ryanaira, która wystartowała w święta Bożego Narodzenia. O co chodzi? W związku z tym, że "nadchodzą szczepionki na Covid!" to najlepszy moment na... rezerwowanie urlopu w sezonie letnim i na Wielkanoc. W związku z tym tanie irlandzkie linie lotnicze mają w swojej ofercie milion miejsc na pokładach swoich samolotów już od 19.99 GBP (w jedną stronę). "Możesz się zaszczepić i lecieć. A jeśli zmienią się Twoje plany, zmieni się również Twoja rezerwacja" - słyszymy w reklamie.

Internauci są oburzeni nową reklamą Ryanaira

Oferta jest ważna do 3 stycznia, ale obowiązują ograniczona ze względu na dostępność biletów. Ludzie mogą podróżować między kwietniem a październikiem 2021 roku. Sugerowane miejsca wypoczynku to Hiszpania, Włochy, Portugalia i Grecja, chociaż większość Europy obecnie (przynajmniej tymczasowo) zakazała mieszkańcom Wielkiej Brytanii wjazdu w związku z obawami o rozprzestrzenianie się zmutowanego szczepu koronawirusa.

Wiele osób trafiło na tę reklamę w mediach społecznościowych i, delikatnie mówiąc, nie przypadła im ona do gustu. W sieci pojawiły się oskarżenia, że ruch Ryanaira, aby w taki sposób wykorzystać fakt, że rozpoczęły się szczepienia jest po prostu niemoralny i niesmaczny, delikatnie mówiąc.

Jest niesmaczna i może wprowadzać w błąd

Co więcej, kampania ta może (i prawdopodobnie w swoich założeniach taki był właśnie jej cele!) wprowadzać w błąd sugerując, że dopiero po zaszczepieniu możemy lecieć na wakacje. Gdy brytyjskie media podjęły ten temat rzecznik Ryanaira wydał oficjalne oświadczenie, w którym czytamy, że szczepienia "nie będą wymagane podczas lotów Ryanairem". W swoich założeniach reklama "jab and go" jest formą świętowania faktu pojawienia się szczepionki i nadchodzącego ożywienia, w takich branżach jak lotnictwo.

