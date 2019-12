Zaskakujące słowa Dominica Raaba: Stany Zjednoczone będą mogły dowolnie podnosić ceny leków w UK po Brexicie

Fot. Getty

Dominic Raab wyznał szczerze w najnowszym wywiadzie dla „Sky News”, że USA będą mogły po Brexicie dowolnie podnosić ceny leków kupowanych przez NHS. Tym samym minister niejako potwierdził informację ujawnioną przez Partię Pracy, że między Waszyngtonem i Londynem toczą się już negocjacje ws. cen leków po wyjściu UK z Unii.

Postawa rządu Borisa Johnsona ws. włączenia NHS do przyszłej umowy handlowej z USA nie jest do końca jasna. Z jednej strony rząd twierdzi, że w żadnym wypadku nie wystawi NHS na ryzyko drapieżnej polityki amerykańskiej i Białego Domu, który domaga się od Londynu pełnego dostępu do rynku, w tym także do rynku leków na Wyspach. Natomiast z drugiej strony Dominic Raab przyznaje szczerze w wywiadzie dla „Sky News”, że Stany Zjednoczone będą mogły dowolnie podnosić ceny leków kupowanych przez NHS po Brexicie, ponieważ mają do tego prawo. Dominic Raab podkreśla jednocześnie, że scenariusz, w którym ceny leków w UK znacznie wzrastają, jest „wysoce nieprawdopodobny”, bo, jak mówi, „po co USA miałyby to robić”. Argument dziennikarza, że USA mogłyby to zrobić „dla pieniędzy”, do ministra spraw zagranicznych nie trafia.

Zobacz też: Polski bohater z London Bridge wydał oświadczenie: „Działałem instynktownie”

Zaledwie kilka dni temu Partia Pracy wyjawiła, że strona rządowa prowadziła już wstępne rozmowy z Amerykanami odnośnie cen leków w UK po Brexicie. Z farmaceutycznymi lobbystami z PhRMa mieli się ostatnio spotkać m.in. eksperci z Departamentu ds. Handlu Międzynarodowego (ang. Department for International Trade). Jednocześnie jednak Dominic Raab po raz kolejny zaznaczył, że „NHS nie będzie na stole” podczas negocjacji handlowych z USA. Minister dodał nawet, że rząd zerwie negocjacje, jeśli miałyby one w jakikolwiek sposób narazić na ryzyko brytyjski system opieki zdrowotnej.

Nie przegap: Spotkanie Andrzeja Dudy z Królową Elżbietą II na szczycie NATO w Londynie

W kuluarach mówi się, że administracja Donalda Trumpa chciałaby nawet zmiany prawa patentowego w Wielkiej Brytanii, by firmy farmaceutyczne z USA mogły dyktować Wyspiarzom wyższe ceny i przez dłuższy czasu. Zapytany jednak o to przed szczytem NATO w Londynie Donald Trump stwierdził, że „nie ma z tymi pomysłami nic wspólnego i nigdy o tym nawet nie myślał”.