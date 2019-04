Zaskakujące rewelacje "The Sunday Times" - Harry i Meghan mają przenieść się do Afryki

Jak donosi brytyjski dziennik powołując się na źródła w rodzinie królewskiej trwają zakulisowe dyskusje nad wykorzystaniem "efektu Harry`ego i Meghan". Przebojowa para miałaby się udać... do Afryki.

Książę i księżna Sussex na Czarnym Lądzie mieliby nie tylko zajmować się działalnością charytatywną, ale również promocją Wielkiej Brytanii w państwach Wspólnoty Narodów (Commonwealthu). W grę mają wchodzić Botswana, Malawi i RPA, a ich nowe obowiązki związane byłyby z zaangażowaniem na rzecz młodych ludzi. Mówi się o "pracy długotrwałej" na rzecz lokalnych społeczeństw.

Według brytyjskich mediów autorami tej koncepcji mieliby być David Manning, były brytyjski ambasador w USA oraz Lord Geidt, prywatny ex-sekretarz samej królowej Elżbiety II. W tym projekcie miał również brać udział Simon Case, sekretarz księcia Williama.

Co ciekawe, ostatnio książęca para założyła The Queen’s Commonwealth Trust i właśnie w ramach pracy dla tej organizacji chciałaby się skupić po narodzinach dziecka. W swoich założeniach ma to być "platforma dla ludzi młodych", o globalnym - sięgającym innych krajów Commonwealthu - zasięgu. Jak ulał zatem do afrykańskiej plotki.

Nie od dziś również wiadomo o tym, że Harry jest zafascynowany Czarnym Lądem. W przeszłości członek rodziny królewskiej zajmował się tworzeniem organizacji zajmującej się walką z HIV w Lesoto, a ostatnio - w 2017 roku - wraz z Meghan przebywał w Botswanie. Właśnie ten wyjazd miał scementować związek przyszłego księcia i księżnej Sussex. Poza tym coraz głośniej mówi się o narastającym konflikcie Meghan i Kate. W tym kontekście wyprowadzka z Wielkiej Brytanii nabiera jeszcze więcej sensu...

Prasowe spekulacje spotkały się z odpowiedzią Pałacu Buckingham. W oficjalnym piśmie oświadczono, iż wszelkie informacje dotyczące przyszłości Harry`ego i Meghan "na tym etapie" to jedynie "spekulacje". "Żadne decyzje co do ich przyszłych ról jeszcze nie zapadły" - czytamy w komunikacie, w którym podkreślono, że książę Sussex obecnie skupia się na roli Ambasadora Młodych Wspólnoty.