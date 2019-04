Brytyjski sąd wydał wyrok w sprawie polskiego dealera narkotykowego, który po deportacji wrócił do UK

Przemytnik narkotyków z Polski, który wrócił do UK po tym, jak został deportowany do swojej ojczyzny, usłyszał wyrok. Został skazany przez sąd za posługiwanie się fałszywymi dokumentami.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Leader Live" 29-letni Robert T. mieszkający wcześniej we Wrexham przyznał się przed sądem Mold Crown Court do dwukrotnego sfabrykowania litewskiego prawa jazdy. Oprocz tego podczas kontroli drogowej nie przeszedł testu trzeźwości.

W związku z tym sędzia Timothy Petts skazał go na 18 miesięcy pozbawienia wolności oraz odebrano mu prawo jazdy na kolejne 21 miesięcy. Przypomnijmy, że nasz rodak wcześniej został skazany za przestępstwa związane z narkotykami. W 2017 zamknięto go na rok w więzieniu i deportowano do Polski.

Obrońca Polaka argumentował, że tym razem jego klient przedostał się na teren Wielkiej Brytanii z powodu złego stanu zdrowia swojej partnerki. - Żadne fakty nie wskazują na to, aby zajmował się przemytem narkotyków lub czymś w tym rodzaju. To była próba powrotu w celu pomocy rodzinie - utrzymywał adwokat. Przed sądem przyznano, że Robert T. posługiwał się fałszywym prawem jazdy na wypadek, gdyby został zatrzymany przez policję.

Przypomnijmy, jak ustaliła prokuratura mężczyzna miał zapłacić komuś za wyprodukowanie fałszywych dokumentów, w tym fałszywego prawa jazdy. Następnie poleciał z Warszawy do Birmingham, a stamtąd udał się do Wrexham, gdzie nadal mieszka jego partnerka wraz z dzieckiem.