Czy Twoje dziecko jest gotowe, by zostać samo w domu?

Fot: Getty

Każdego dziecko jest inne, nie ma więc sztywnych zasad, które będą odpowiednie dla każdego. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) opracowało jednak pewne ogólne wskazówki, mające pomóc rodzicom ocenić, czy ich dziecko jest już gotowe, by zostać samo w domu.

Poniżej opracowana przez NSPCC lista najbardziej podstawowych sugestii i rzeczy, o których rodzice powinni pamiętać rozważając, czy zostawić swoje dziecko samo w domu:

Małe i bardzo małe dzieci nigdy nie powinny być pozostawione bez opieki. Dzieci w wieku poniżej 12 roku życia rzadko są wystarczająco dojrzałe, aby poradzić sobie w niespodziewanych i nagłych okolicznościach, więc nie powinny być pozostawione same w domu przez dłuższy czas. Dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny pozostawać same przez noc. Rodzice i opiekunowie mogą być ścigani za zaniedbanie, jeśli narażą dziecko na ryzyko uszczerbku na zdrowiu (fizycznym bądź psychicznym) lub utraty życia, pozostawiając je samo w domu. Dziecko nigdy nie powinno być pozostawione w domu samo, jeśli źle się przez to czuje - niezależnie od wieku. Jeśli dziecko z jakichś względów ma dodatkowe potrzeby, należy zawczasu rozważyć sytuację i zadbać o te potrzeby - zarówno zostawiając dziecko w domu samo, jak i ze starszym rodzeństwem. Pozostawiając młodsze dziecko ze starszym rodzeństwem należy się zastanowić, co może się wydarzyć, czy poradzą sobie w razie nagłych okoliczności i oboje będą bezpieczni?

Jak podaje NSPCC, brytyjskie prawo nie reguluje wieku granicznego, pozwalającego na pozostawienie dziecka samego w domu. Prawo mówi jedynie, że nie należy zostawiać dziecka, jeśli istnieje ryzyko, że coś mu się stanie. W związku z tym, decyzja o tym, kiedy dziecko może zostać samo w domu pozostaje całkowicie po stronie rodziców.

