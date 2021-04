Zamieszki w Belfaście: Porwano i spalono autobus. Jednym z aresztowanych jest 13-letni chłopiec

Fot. Getty, YouTube/@GuardianNews

Nastroje w Irlandii Północnej stały się ostatnio bardzo niepokojące. W całym kraju trwają zamieszki - największe w Belfaście. W środę popołudniu demonstranci porwali, a następnie podpalili autobus, atakując kierowcę.

Po długim okresie spokoju, w Belfaście znów zagościła przemoc. Od kilku dni na ulicach nie jest już bezpiecznie, ponieważ trwają zamieszki. W środę policja aresztowała około dziesięć osób - w tym 13-letniego chłopca.

Do wzmożonych zamieszek doszło w środę przed nadzwyczajnym posiedzeniem narodowego sztabu kryzysowego, które zwołano na czwartek rano w związku z trwającymi zamieszkami. W wieczór poprzedzający kryzysowe spotkanie, demonstranci porwali autobus, napadając na kierowcę. Uprowadzony autobus został następnie podpalony, a do sieci trafiły liczne nagrania tego incydentu. W mediach społecznościowych krążą też foto-relacje, a niektóre z nich zawierają wprowadzające w błąd fotomontaże, na których rzekomo płonie słynny czerwony autobus, reklamujący Brexit podczas kampanii referendalnej w 2016 roku.

Policja poinformowała, że skradziony autobus miejski został podpalony na skrzyżowaniu Lanark Way i Shankill Road w zachodnim Belfaście. Demonstranci obrzucili pojazd bombami z benzyną, rzucali także kamieniami w policję, zaatakowali kierowcę autobusu i pobili jednego z dziennikarzy prasowych. Wokół miejsca, w którym doszło do incydentu, zebrał się tłum około 500 osób.

Premier Boris Johnson potępił przemoc w Irlandii Północnej, publikując na Twitterze wpis o następującej treści: „Jestem głęboko zaniepokojony scenami przemocy w Irlandii Północnej, zwłaszcza atakami na PSNI, którzy chronią społeczeństwo i przedsiębiorstwa, atakami na kierowcę autobusu i napaścią na dziennikarza. Sposobem przezwyciężenia różnic jest dialog, a nie przemoc czy przestępczość”.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality.