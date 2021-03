UE wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko UK. Powodem - jednostronne złamanie przez Londyn postanowień protokołu ws. Irlandii Północnej

Fot. Getty

W dniu wczorajszym Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Wielkiej Brytanii. Rząd Borisa Johnsona jednostronnie zdecydował w zeszłym tygodniu, że pełne kontrole towarów w Irlandii Północnej wprowadzi nie 1 kwietnia – czyli zgodnie z postanowieniami protokołu, ale dopiero 1 października.

To nie jest pierwszy raz, gdy Londyn odmawia wypełnienia zapisów umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Tym razem rząd Borisa Johnsona jednostronnie zdecydował o przesunięciu pełnej kontroli towarów w Irlandii Północnej z 1 kwietnia na 1 października tego roku (a przypomnijmy, że to właśnie na Morzu Irlandzkim znajduje się faktyczna granica celna między UE a krajami wchodzącymi w skład UK: Anglią, Szkocją i Walią). Brytyjski rząd zdecydował zatem o wprowadzeniu dopiero jesienią kontroli niektórych towarów importowanych z UE, aby dać rodzimym firmom więcej czasu na przystosowanie się do nowej, pobrexitowej sytuacji i przy jednoczesnych zawirowaniach związanych z trwającą epidemią koronawirusa. Zgodnie z jednostronnie przyjętym przez UK, nowym harmonogramem, wymóg wstępnego zgłoszenia produktów pochodzenia zwierzęcego zacznie obowiązywać dopiero 1 października, możliwość składania odroczonych, celnych deklaracji importowych, ma zostać utrzymana do końca 2021 r., a fizyczne kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego i roślin wysokiego ryzyka fitosanitarnego mają wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2022 r.

Unia Europejska traci cierpliwość do Wielkiej Brytanii

Ponieważ to nie jest pierwszy raz, gdy Londyn nie chce wypełnić przyjętych na siebie zobowiązań, to Komisja Europejska postanowiła działać i wszczęła właśnie przeciwko Wielkiej Brytanii procedurę naruszeniową. - Unia Europejska i Wielka Brytania wspólnie uzgodniły protokół. Jesteśmy zobowiązani do jego przestrzegania. Jednostronne decyzje i naruszenia prawa międzynarodowego przez Wielką Brytanię podważają cel protokołu i zaufanie między nami. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy postępowanie prawne – zaznaczył w dniu wczorajszym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Marosz Szefczovicz. I dodał: - Protokół w sprawie Irlandii Północnej jest jedynym sposobem dla zachowania integralności jednolitego rynku UE oraz ochrony Porozumienia Wielkopiątkowego, a także jest gwarantem zachowania pokoju i stabilności przy jednoczesnym braku twardej granicy na wyspie Irlandii.