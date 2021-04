Jaki Brexit miał do tej pory wpływ na Wielką Brytanię?

Jeszcze za wcześnie, aby ocenić pełen wpływ Brexitu na Wielką Brytanię i najprawdopodobniej zajmie to wiele lat, jednak brytyjski rząd podał już parę kwestii, które zmieniły się w brytyjskiej rzeczywistości za sprawą opuszczenia Unii Europejskiej.

Po trzech miesiącach od zakończenia okresu przejściowego pojawiło się parę kwestii, na przykładzie których - zdaniem brytyjskiego rządu - widać efekt Brexitu. Oto, jakie widoczne zmiany zaszły od 1 stycznia 2021 roku będące skutkiem opuszczenia UE.

Podatek na eksport whisky

W lutym Stany Zjednoczone zgodziły się tymczasowo obniżyć podatki, które zostały nałożone na import szkockiej whisky, co z kolei Boris Johnson świętował twierdząc, że pokazuje to, iż Wielka Brytania może prowadzić handel jako niepodległy kraj”. Następnego dnia z kolei Unia Europejska została potraktowana w ten sam sposób, a Stany Zjednoczone obniżyły cło na traktory, wino i ser.

Sankcje

Wielka Brytania ma od tego roku własny system sankcji. Istnieją pewne techniczne różnice w porównaniu z systemem unijnym. W marcu Wielka Brytania i Unia Europejska ogłosiły jednak zgodnie (chociaż osobno) nałożenie sankcji na chińskich urzędników za łamanie praw człowieka w Xinjiangu. Brytyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że w przyszłości może nie być w tej kwestii różnicy między stroną brytyjską i unijną, gdyż – jak zaznaczył w Izbie Lordów – „międzynarodowa współpraca pozostaje najważniejsza w brytyjskiej polityce dotyczącej sankcji”.

Punktowy system imigracyjny

W Wielkiej Brytanii obowiązuje obecnie punktowy system imigracyjny, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Jego wprowadzenie ma na celu kontrolę liczbę imigrantów z UE przyjeżdżających na Wyspy. Ci z nich, którzy przyjechali do UK przed 21 grudnia 2020 roku, mają czas do tego lata, aby złożyć aplikację o settle lub pre-settle status.

Oxford Migration Observatory poinformowało, że niemożliwe jest na obecnym etapie podanie jakichkolwiek efektów wprowadzenia nowego systemu ze względu na zamieszanie w oficjalnych statystykach wywołane pandemią oraz problem z ustaleniem, czy zmiany, z którymi mamy obecnie do czynienia wynikają z nowego systemu czy z sytuacji związanej z pandemią.

Tampony bez podatku

Zniesienie 5-procentowego podatku VAT na tampony, podpaski i inne produkty higieniczne od 1 stycznia było pierwszą zmianą w Wielkiej Brytanii po Brexicie, o której poinformował Rishi Sunak.

- Mogę powiedzieć, że dzięki rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej, udało się nam znieść podatek VAT od produktów menstruacyjnych – powiedział kanclerz skarbu.

Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi przez „The Guardian” zniesienie tego podatku pozwoli zaoszczędzić mieszkankom Wysp średnio 40 funtów w ciągu... całego życia.

Żywopłoty

W lutym minister środowiska George Eustice powiedział na konferencji w Oxfordzie:

- Chcemy nagrodzić pracę rolników, którą wkładają w dbałość o każdy metr żywopłotu na ich gospodarstwach.

Dodał także, iż wcześniej rolnicy nie mogli wnioskować o pieniądze na pomoc dotyczącą ochrony żywopłotów z UE i zmieniło się to dopiero po Brexicie dzięki inicjatywie rządu. Co jednak ciekawe związki zawodowe rolników w UK (National Farmers Union) twierdzą, że nie jest to do końca poprawna informacja, gdyż wcześniej przyznawano dofinansowanie do ochrony żywopłotów w ramach odrębnego brytyjskiego projektu.