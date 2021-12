Zamiast cieszyć się z wygrania 4 milionów dwóch Brytyjczyków pójdzie... do więzienia!

Fot: Pixabay

Zamiast cieszyć się z milionowej wygranej, dwóch mężczyzn skończy za kratkami. W prosty sposób chcieli "oszukać system", ale jak się okazało, to wcale nie jest takie proste...

Ponad dwa lata temu 34-letni Jon Ross Watson i 38-letni Mark Goodram mieli swoje "pięć minut". Dzięki wygranej w loterii mieli zgarnąć wygraną w wysokości 4 milionów funtów. Z radości mieli imprezować przez bite cztery dni, a wzmianka ich "sukcesie" trafiła nawet od ogólnokrajowej telewizji. O Watsona i Goodramie od tego czasy zrobiło się cicho, ale dziś życie dopisało dalszy ciąg do dość typowej historii o dwóch zwycięzcach loterii. 22 kwietnia 2019 roku obaj panowie wspólnie mieli kupić, jak się później okazało, zwycięską zdrapkę w sklepie Waitrose w Clapham w Londynie. Gdy domniemani zwycięzcy zgłosili się do operatora loterii - Camelot - jeden z nich zaznaczy, że nie posiada konta bankowego, na które można przelać kwotę wygranej. Wzbudziło to podejrzenie, ponieważ zdrapka została kupiona z użyciem karty debetowej. Ruszyło śledztwo w tej sprawie...

Więzienie zamiast wygranej na loterii

Jak później ustalono przed sądem Bolton Crown Court obaj mężczyźni do zakupy zdrapki (a także innych rzeczy) użyli danych karty należącej do mężczyzny o imieniu Joshua Addyman. W sumie dkonali dwóch zakupów - najpierw w sklepie Londis na Clapham High Street wydali 90 funtów, a następnie w Waitrose na Clapham Common wydali kolejne 71 funtów. W sumie kupili pięć zdrapek na loterię.

Dodajmy, że Watson i Goodram wzięli udział w loterii po wyjściu z więzienia, gdy jeszcze przebywali na zwolnieniu warunkowym. Goodram był już wcześniej notowany, a jego kartoteka jest obfita. W sumie był skazywany aż 24 razy w związku z 48 przypadkami złamania prawa. W dodatku mężczyzna od dłuższego czasu zmaga się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Z kolei Watson popełnił aż 143 wykroczenie i był skazywany 73 razy!

Nie tak łatwo oszukać organizatorów gier liczbowych w UK

Początkowo oskarżeniu zaprzeczali stawianym im zarzutom dotyczącym oszustwa, ale w trakcie śledztwa zmienili swoje zeznania i przyznali się do winy. Wyrokiem Bolton Crown Court ponownie zostali wysłani za kratki. W więzieniu Goodram spędzi 19 miesięcy, a Watson - 18.