Koronawirus w UK: Zakupy online w czasie lockdownu - wszystko co musisz wiedzieć

Inne ograniczenia: Wielu artykułów spożywczych nie da się kupić online, jednak jest spory wybór środków kosmetycznych, higienicznych i artykułów dla dzieci. Trzeba też pamiętać, że żele do mycia rąk i żele pod prysznic są objęte ograniczeniem do czterech sztuk na osobę. Można kupić maksymalnie dwa mleka UHT na osobę oraz zamówić tylko do 12 butelek wina.