„Pierwsza rzecz jaką zrobisz, gdy minie epidemia to...”? Sprawdź, czy Twoja odpowiedź jest taka sama, jak większości polskich internautów!

Fot. Getty

Myśleliście już, jaka będzie pierwsza rzecz, którą z radością zrobicie, gdy zakończy się już epidemia koronawirusa i świat wreszcie wróci do normalności? Jeśli nie, to pomyślcie i sprawdźcie koniecznie, czy Wasza odpowiedź zgadza się z odpowiedzią większości polskich internatów mieszkających w UK, którzy zmierzyli się z tym pytaniem…

Na jednej z „powrotowych” grup na Facebooku użytkowniczka poprosiła Polaków mieszkających w UK, by wypowiedzieli się na temat: „Pierwsza rzecz jaką zrobisz, gdy minie epidemia i wszystko wróci do normy to...”. Na post ten zareagowało niesamowicie dużo osób - poniżej przedstawiamy najczęstsze odpowiedzi.

1. Spotkania z najbliższymi

Do najczęstych należałoby zaliczyć odpowiedzi dotyczące planów na spotkania z najbliższymi - z rodziną, przyjaciółmi. Chyba wszyscy odczuwamy w ostatnim czasie deficyt kontaktów społecznych - pomijając utrudnienia na granicach i zakaz wychodzenia z domów, strach jest w ogóle pomyśleć o tym, by w najbliższym czasie odwiedzić rodziców czy dziadków, żeby przypadkiem ich nie zarazić, bo są przecież bardziej narażeni na koronawirusa niż osoby w sile wieku.

2. Wakacje lub powrót do Polski

Zaskakująco częstą odpowiedzią okazały się pomysły powrotu w UK do Polski. Niektórzy pisali o tym, że jak już będzie po wszystkim, to wybiorą się na wakacje do Polski - co łączy się w wielu przypadkach z poprzednim punktem, ponieważ wakacje w PL bardzo często wiążą się z wizytami u rodziny. Wiele osób pisało też, że aktualna epidemia koronawirusa wzmocniła w nich pragnienie powrotu do ojczyzny na stałe. Niektórzy wskazywali na to, że nie są zadowoleni brytyjskiego podejścia do epidemii, inni przyznawali, że chcieliby jednak mieszkać bliżej rodziny.

3. Powrót do pracy

Wiele osób - pół żartem lub zupełnie na serio - pisało, że pierwszą rzeczą, którą zrobią to wrócą do pracy. O dziwo, z powodu epidemii i związanych z nią ograniczeń, sporo osób nie może się już doczekać powrotu do pracy i tylko czeka na ten moment. Inni obawiają się, że nie będzie do czego wracać i że prawdopodobnie będą musieli znaleźć sobie nowe zajęcie…

4. Shopping, wizyty u fryzjera, w salonach piękności, siłownia...

Z powodu epidemii od dłuższego już czasu pozamykane są sklepy z innymi towarami niż spożywcze, medyczne lub sklepy z narzędziami. Oznacza to, że większość z nas już dawno nie relaksowała się na przykład przymierzając ubrania w salonach odzieżowych, kupując nowe pary butów czy nowy sprzęt elektroniczny. Ponieważ dla wielu osób zakupy online nie są tak odprężające i atrakcyjne jak zakupy na żywo, sporo internautów przyznało, że marzy o tym, by wreszcie pójść do galerii handlowej.

Podobnie sprawa ma się z kwestiami urody i kondycji fizycznej. Wizyty w salonach piękności, u fryzjera, na siłowni czy basenie są praktycznie niemożliwe z powodu wprowadzonych przez rząd UK ograniczeń. Dla niektórych z nas są to jednak ważne elementy higieny osobistej, bez których trudno o dobre samopoczucie. Sporo osób nie może się więc doczekać, gdy wszystko znów będzie otwarte i dostępne.

5. Inne

Niektórzy pisali także, że bardzo chętnie wybiorą się na odprężające wakacje po ustaniu epidemii - i to wcale nie do Polski. Inni pisali, że uregulują składki na ZUS. Byli też i tacy, którzy przedstawili dość zaskakującą perspektywę - jedna z internautek napisała na przykład: „Zostanę w domu ..... tak na wszelki wypadek .... Ze strachu, że może to nie jest prawda, że się skończyła pandemia. Poczekam aż uwierzę, że naprawdę można bezpiecznie wyjść z domu ......”.

A Wy co zrobicie, gdy wszystko wreszcie wróci do normy i skończy się czas choroby, strachu i izolacji? Piszcie w komentarzach na naszym Facebooku!

