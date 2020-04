"Kwestia dwóch tygodni" - profesor polskiego pochodzenia przewiduje, kiedy UK wróci do normalności

Fot: ITV

Według brytyjskiego naukowca polskiego pochodzenia "powrót do normalności" w Wielkiej Brytanii "to kwestia dwóch tygodni" - profesor Karol Sikora pozostaje optymistyczny w swoich przewidywaniach. Czy się nie myli?

Według wybitnego onkologa polskiego pochodzenia lockdown UK spowodowany pandemią koronawirusa powinien zakończyć się 27 kwietnia. Przemawiając w ramach panelu ekspertów w programie "Good Morning Britain" profesor Karol Sikora powiedział, że rząd brytyjski powinien już zacząć myśleć o tym, jak kraj ma wracać do normalności. "Musimy pomyśleć o tym, jak przywrócić Wielką Brytanię i wszystkie inne kraje do normalnego funkcjowania, do pracy. Cztery kraje europejskie wracają jutro do pracy, a Austria jest liderem, otwierając także przedszkola i szkoły" - komentował.

Profesor Sikora zwraca uwagę, że znoszenie kolejnych obostrzeń powinno odbywać się stopniowo. W pierwszej kolejności rząd powinien złagodzić wytyczne dla rodzin i młodych ludzi, zapewniając przy tym bezpieczeństwo dla ludzi starszych i tych, którzy cierpią na schorzenia, które mogą być groźne w połączeniu z Covid-19. Następnie winno się uruchamiać niewielkie przedsiębiorstwa, do 50 osób, a kolejnym krokiem powinno być ruszenie z całą gospodarką.

Dodajmy, że nie pierwszy raz Karol Sikora zabiera głos w tej sprawie. Na początku kwietnia zamieścił on wpis na Twiterze, który daje nadzieję na pokonanie koronawirusa i... robi furorę w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.

Urodzony na terenie UK, jako syn polskiego żołnierza, który na Wyspie pojawił się w trakcie II Wojny Światowej Karol Sikora jest brytyjskim lekarzem specjalizującym się w onkologii. Obecnie jest dyrektorem medycznym Proton Partners International, dyrektorem Medical Oncology w Bahamas Cancer Center, a także dziekanem szkoły medycznej University of Buckingham. Zabrakło by nam miejsca, gdybyśmy mieli w tym artykule wymienić jego wszystkie prace naukowe i osiągnięcia, a nie w tym rzecz - mamy po prostu do czynienia ze znakomitym specjalistą.

Czy rząd zdecyduje się na tak szybkie ograniczenie restrykcji? Według "The Sun" jest on rozdarty na dwa stronnictwa. Kanclerz Rishi Sunak i minister spraw wewnętrznych Priti Patel chcą, aby obecna blokada została przedłużona o kolejne trzy tygodnie, podczas gdy sekretarz zdrowia Matt Hancock i minister bez teki Michael Gove twierdzą, że Wielka Brytania potrzebuje znacznie dłuższego lockdownu. Mają oni nalegać ma przedłużenie o sześć tygodni, co oznacza, że ​​środki zostaną zniesione dopiero 25 maja.

Dodajmy, że Wielka Brytania stała się piątym krajem na świecie, w którym liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczyła 10 tysięcy. W ciągu ostatniej doby zmarło kolejne 737 osób.