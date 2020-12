Zakaz lotów między Polską a UK? Nie do końca – Wizz Air i EasyJet wciąż przewożą Polaków na Wyspy

Fot. Getty

Wielu Polaków ze zdziwieniem stwierdziło, że po Świętach Bożego Narodzenia spędzonych w Polsce może wciąż wrócić samolotem na Wyspy – i to przed 6 stycznia. Wszystko to dlatego, że zakaz lotów dotyczy połączeń z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski, natomiast w drugą stronę – z Polski do UK – zakaz ten nie obowiązuje.

Nieco mylne przeświadczenie o tym, że w okresie od 22 grudnia do 6 stycznia między Polską a Wielką Brytanią obowiązuje całkowity zakaz lotów może wynikać z faktu, że po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. wszystkie połączenia z UK zawiesiły linie lotnicze Ryanair i LOT. Tymczasem pojedyncze loty z Polski do UK wciąż realizują linie lotnicze Wizz Air i EasyJet. Odbywa się to zgodnie z rozporządzeniem, o czym informuje oficjalna strona www.gov.pl., gdzie czytamy, że „obecnie wykonywane są pojedyncze bezpośrednie połączenia lotnicze z Polski do Wielkiej Brytanii”, a także, że „możliwe są również połączenia łączone m.in. przez Amsterdam lub Frankfurt”.

Loty z Polski do Wielkiej Brytanii

Jak można się domyślić, samoloty WizzAir i EasyJet, które przewożą pasażerów z Polski do Wielkiej Brytanii, w drugą stronę wracają puste. A zatem nic dziwnego, że przewoźnicy realizują tylko część połączeń, żeby ponieść w związku z tym jak najmniejsze straty. Jak informuje serwis fly4free, w ostatnich dniach WizzAir zrealizował kilka połączeń z Krakowa, Warszawy, Gdańska i Pyrzowic do Londynu Luton. Ponadto Polacy, którzy spędzili święta nad Wisłą, mogą też próbować dostać się na pokład samolotu węgierskiej linii lecącego m.in. z Krakowa do Birmingham, z Warszawy do Birmigham i z Warszawy do Doncaster/Sheffield. Jeśli zaś chodzi o linię EasyJet, to realizuje ona połączenia m.in. z – Krakowa do Londynu Gatwick i z Krakowa do Manchesteru.

Serwis fly4free ustalił, że Wizz Air będzie nadal (choć w okrojonym zakresie) latał na Wyspy do 6 stycznia, ale że rozkład lotów może się zmieniać dynamicznie. Pasażerowie powinni zatem regularnie sprawdzać informacje dotyczące statusu swojego lotu, który z dnia na dzień może zostać zwyczajnie odwołany.