Ryanair zyska na pandemii? Tanie linie chcą przejąć połączenia realizowane przez innych przewoźników

Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu Fly4Free według Michaela O’Leary`ego, szefa tanich irlandzkich linii lotniczych Ryanair, światowa pandemia koronawirusa będzie szansą na "szybki wzrost".

"W czasie moich 30 lat pracy w branży lotniczej nigdy nie widziałem tak wielkiego czyszczenia w branży lotniczej. Ta sejsmiczna zmiana wywołana COVID-19 oznacza dla nas szansę na szybkie wzrosty w całej Europie. I to znacznie większe niż podczas wielkiego kryzysu finansowego czy po 11 września" - portal Fly4Free przytacza wypowiedź Michaela O’Leary`ego z Ryanair dla dziennika "Financial Times". Rok 2020 nie był łatwy dla całej branży lotniczej, jak i dla samego Ryanaira. Według prognoz największym tanim liniom w Europie udało się przewieźć zaledwie 38 mln pasażerów. W porównaniu z 2019 to zaledwie 1/4! Jednak O`Leary pozostaje... optymistą! Dlaczego? Już wyjaśniamy!

Ryanair zamierza "przejmować" połączenia realizowane przez innye linie

Covid uderzają w branżę lotniczą spowodował lub w jakimś stopniu przyczynił się do bankructwa lub upadku takich linii, jak Thomas Cook, Flybe czy Norwegian. Kryzys spowodowany pndemią po prostu "wycina" mniejszą konkurencją gigantów, takich jak Ryanair. Według O’Leary`ego "w ciągu najbliższych 18 miesięcy w całej Europie rywale Ryanaira zmniejszą oferowanie przynajmniej o 100 mln foteli", jak czytamy na łamach Fly4Fee. "Ktoś musi w tej sytuacji wejść na rynek i przejąć te miejsca" - zwraca uwagę biznesmen.

Czy tak się w istocie będzie działo? " Kiedy easyJet zlikwidował bazę na lotnisku Stansted, władze portu dosłownie nas obsiadły" - dodaje O`Leary zaznaczając, że do Ryanaira miała ustawić się kolejka chętnych lotnisk. Choćby z Włoch i Hiszpanii, gdzie irlandzkie linie mogłyby przejąć te połączenia, które były obsługiwane przez Norwegian.

W ten sposób irlandzkie przewoźnik chce wykorzystać szansę na "szybko wzrost", jak mówi Michael O`Leary

Zresztą, w niektórych miejscach już tak się dzieje! Znowu zacytujemy Fly4Free i dodamy, że Ryanair przejął aż 312 slotów od easyJeta na Stansted na przyszłoroczny sezon letni!

"Przez ostatnie miesiące cały czas planowaliśmy relatywnie szybkie ożywienie i cały czas byliśmy rozczarowanie. To, co zmieniło się teraz, to szczepionka. Rozpoczęcie szczepień sprawia, że cała branża zastanawia się teraz, kiedy nastąpi ożywienie – w maju czy może dopiero w sierpniu? I tak naprawdę sami nie wiemy" - podsumowuje O’Leary cytowany przez Fly4Free.

