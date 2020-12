W styczniu Ryanair drastycznie ograniczy liczbę połączeń z Polski! Samoloty nie będą lądować aż na pięciu lotniskach

Fot. Getty

Ryanair ostro zareagował na nowe restrykcje związane z wprowadzeniem w Polsce „narodowej kwarantanny”, a także z pojawieniem się w UK znacznie bardziej zakaźnej mutacji koronawirusa. Z rozkładu lotów wynika, że od 9-10 stycznia do początku lutego irlandzka linia zawiesi pokaźną liczbę połączeń z Polski, a na aż pięciu lotniskach samoloty Ryanaira nie będą w tym czasie lądowały w ogóle.

Ryanair, podobnie jak WizzAir, przywrócił znaczną liczbę połączeń lotniczych (także do Polski) w drugiej połowie grudnia, by ułatwić ludziom dotarcie do domów na Święta Bożego Narodzenia. Ale wszystko wskazuje na to, że już od 9-10 stycznia, gdy skończą się poświąteczne powroty, irlandzka linia ponownie, o do tego drastycznie ograniczy możliwość podróżowania w obrębie Europy. Nie inaczej będzie z połączeniami z Polski, które zostaną zredukowane zarówno na skutek decyzji polskiego rządu o wprowadzeniu od 28 grudnia „narodowej kwarantanny”, jak i z uwagi na pojawienie się na Wyspach nowej, znacznie bardziej zakaźnej mutacji koronawirusa. Loty między Polską a Wielką Brytanią zostały na razie wstrzymane do 6 stycznia (choć wiele wskazuje na to, że zakaz ten zostanie wydłużony), natomiast „narodowa kwarantanna” nad Wisłą, która ma przygotować Polaków do szczepień, potrwa przynajmniej do 17 stycznia.

Ryanair tnie połączeniami

Zgodnie z rachunkiem biznesowym Ryanair, w drugiej połowie stycznia, ograniczy albo całkowicie zlikwiduje połączenia z mniejszych lotnisk – w Lublinie, Rzeszowie, Szymanach, Bydgoszczy, Łodzi i Szczecinie – Goleniowe. Utrzymane zostaną natomiast niektóre połączenia z większych baz – w Katowicach, Modlinie czy Wrocławiu. Z dostępnego na stronie przewoźnika rozkładu lotów wynika, że w drugiej połowie stycznia z Katowic polecimy m.in. do Dublina, Dortmundu i Birmingham, natomiast nie polecimy m.in. do Cork, Edynburga, Londynu, Kolonii i Manchesteru. Jeśli chodzi o lotnisko Warszawa – Modlin, to w tym czasie wciąż dostępne będą połączenia z Bolonią, Brukselą, Eindhoven, Alicante, Madrytem, Dublinem, Paryżem i Liverpoolem, natomiast z rozkładu usunięte zostaną połączenia m.in. z Malagą, Wiedniem, Barceloną, Bergamo, Neapolem, Rzymem i Teneryfą. Jeśli zaś chodzi o Wrocław, to z lotniska będą startowały samoloty m.in. do Londynu, Liverpoolu, East Midlands i Dublina, a zawieszone zostaną połączenia m.in. z Leeds, Glasgow, Edynburgiem, Newcastle, Manchesterem i Shannon.