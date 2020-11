Zakaz lotów do Polski. Na zaktualizowanej liście znalazły się nowe kierunki europejskie

Nowa lista z zakazem lotów do Polski

Fot. Getty

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów do Polski nie będzie można przylecieć z dziewięciu państw. To o jedno państwo mniej, niż dwa tygodnie temu, ale na liście pojawiły się też nowe kierunki europejskie.

Rząd regularnie redukuje liczbę państw objętych zakazem organizowania lotów do Polski. O ile bowiem jeszcze 23 października na liście znalazły się 34 państwa, o tyle już 10 listopada ich liczba zmalała do dziesięciu. W poprzednim rozporządzeniu nad Wisłę nie można było przylecieć z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Jordanii, Argentyny, Armenii, Kostaryki, Libanu, Macedonii i USA (za wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork). Tera z natomiast lista państw z zakazem lotów do Polski zmniejszyła się o jeden, ale też przybyło na niej kierunków europejskich.

Nowa, zaktualizowana lista z zakazem lotów do Polski, wygląda zatem następująco:

Bośnia i Hercegowina;

Czarnogóra;

Gruzja;

Jordania;

Armenia;

Kosowo;

Macedonia Północna;

Serbia;

USA (za wyjątkiem lotnisk położonych w obrębie stanów Illinois i Nowy Jork).

Jak widać z listy zniknęły takie państwa jak Argentyna, Libia i Kostaryka, a w ich miejsce pojawiły się Serbia i Kosowo.

Wyjątki od zakazu lotów

Podobnie jak wcześniej zakaz lotów nie obejmie lotów wykonywanych na zlecenie prezesa Rady Ministrów, lotów realizowanych za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lotów wykonywanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także wszystkich lotów, które zostały wyczarterowane przez organizatorów turystyki przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia. Dodatkowo nad Wisłą będą mogły lądować samoloty startujące „z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2”.