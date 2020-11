Jak zadbać o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną w trakcie drugiego lockdownu?

Drugi lockdown w UK. Jak go przeżyć?

Fot. Getty

Wszyscy czujemy się już mocno zmęczeni epidemią koronawirusa, której końca, mimo obiecujących wyników testów szczepionek, jeszcze na razie nie widać. Jak zatem powinniśmy zadbać o naszą kondycję fizyczną i psychiczną w trakcie drugiego lockdownu? Poniżej mamy dla was kilka wskazówek.

Odpowiednia kondycja fizyczna i psychiczna potrzebna jest nam nie tylko do zachowania dobrego samopoczucia jako takiego, ale też do wzmocnienia się na wypadek zarażenia się koronawiusem. Organizm łatwiej zwalczy infekcję, jeśli będzie miał dobrze funkcjonujący układ odpornościowy, a ten będzie tym bardziej sprawny, im zdrowsze pod względem fizycznym będzie nasze ciało i w im lepszym będziemy stanie psychicznym (wiadomo bowiem, że psychika może mieć przemożny wpływ na walkę organizmu z infekcją, nawet w charakterze placebo). Niestety jednak badania przeprowadzone wiosną przez King’s College wykazały, że po pierwszym ogólnokrajowym lockdownie aż 48 proc. mieszkańców UK przybrało na wadze, 29 proc. częściej niż zazwyczaj zaczęło sięgać po alkohol, a blisko 50 proc. zaczęło odczuwać lęk o przyszłość dla siebie i swojej rodziny.

Jak o siebie zadbać w trakcie drugiego lockdownu?

Pomimo trudnego czasu, jaki wszyscy teraz przeżywamy (tym bardziej, że nadeszły chłodne i ciemne miesiące zimowe), eksperci apelują, by codziennie starać się zadbać o jako taką kondycję fizyczną i psychiczną. Jak to zrobić? Oto CZTERY najważniejsze elementy, które powinny zagościć w naszej cotygodniowej, lockdownowej rutynie:

1. Ćwiczenia na świeżym powietrzu

W okresie jesienno-zimowym coraz trudniej będzie nam wykonywać ćwiczenia na świeżym powietrzu, zwłaszcza, że prawdopodobnie nie damy rady skorzystać z zimowego szaleństwa w Polsce lub na południu Europy. Ale ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu nie muszą oznaczać jedynie jazdy na nartach, biegania czy jazdy na rowerze – wystarczy, że codziennie, choć na kilkadziesiąt minut, uda nam się wyjść na spacer. Umiarkowany ruch, którego potrzebujemy, to każda aktywność, dzięki której zwiększymy tętno, nieco szybciej pooddychamy i trochę się rozgrzejemy poprzez ruch. Czasem wystarczy, gdy wybierzemy w tym celu nieco dłuższą drogę do sklepu lub gdy wysiądziemy z autobusu na wcześniejszym przystanku i ostatni kawałek drogi pokonamy na piechotę.

2. Zdrowa dieta

Zachowanie w trakcie pandemii zdrowej diety to podstawa, ponieważ pozwala ona na nieprzybranie na wadze. A, jak już wiemy, osoby borykające się z nadwagą mają znacznie większą szansę na cięższy przebieg COVID-19. I choć na dworze jest coraz zimniej i ciemniej, a my mamy ochotę przede wszystkim na węglowodany, to nie możemy zapominać o regularnym spożywaniu warzyw i owoców. Każdy z nas powinien codziennie przyjmować stosowną dawkę mikroelementów i witamin, a te substancje, o które trudno jest w zimie, powinniśmy suplementować (chodzi tu zwłaszcza o witaminę D).

3. Rzucenie palenia

Według lekarzy NHS rzucenie palenia to jedna z najlepszych rzeczy, jakie można dla siebie zrobić w trakcie pandemii. Zaprzestanie przyjmowania substancji smolistych szybko poprawi nasze zdolności oddechowe, spowoduje spadek ciśnienia tętniczego krwi i ogólnie wpłynie pozytywnie na stan organizmu.

4. Kontaktuj się z GP

Zgodnie z zaleceniami rządu wszyscy powinniśmy być w stałym kontakcie z lekarzem pierwszego kontaktu, jeśli cierpimy na jakieś choroby przewlekłe lub jeśli zachorujemy na coś nagle. Epidemia szybko nie minie, dlatego nie powinniśmy zaniedbywać innych problemów zdrowotnych.