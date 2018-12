Z OSTATNIEJ CHWILI: Theresa May zostaje na stanowisku premiera. Poparło ją 63 proc. członków Partii Konserwatywnej

Przewodniczący „Komitetu 1922” Sir Graham Brady poinformował o wyniku głosowania w sprawie dalszego przywództwa Theresy May. Premier otrzymała większą liczbę głosów członków swojej partii niż w 2016 roku podczas wyboru na lidera.

Theresa May otrzymała zdecydowane poparcie ze strony członków swojej partii, a w czasie odczytywania rezultatu głosowania na sali rozległy się oklaski. Za pozostaniem May na obecnym stanowisku premiera zagłosowało 200 (63 proc.) torysów przeciwko 117 (37 proc.), co oznacza, że nic jej nie może zagrozić w czasie kolejnego roku rządów.

Jeszcze przed głosowaniem Theresa May zwróciła się do członków swojej partii z emocjonalnym wystąpieniem, w którym oświadczyła, że nie poprowadzi partii do kolejnych wyborów w 2022 roku, jednak chce zostać na stanowisku premiera, aby zrealizować umowę dotyczącą Brexitu.

Dzisiejsze głosowanie ws. wotum nieufności wobec Theresy May zostało sprowokowane przez 48 torysów, którzy uważają jej działania za szkodliwe dla partii oraz dla kraju. Zgodnie z zasadami panującymi w Partii Konserwatywnej, jeśli 48 jej członków domaga się ustąpienia premier ze stanowiska, głosowanie w sprawie wotum nieufności musi się odbyć.

System ten stworzono po tym, jak Iain Duncan Smith został usunięty ze stanowiska lidera partii i od tego czasu konserwatyści nie musieli z niego korzystać. Dzisiejsze głosowanie w sprawie przyszłości Theresy May było pierwszym tego rodzaju.

Angela Merkel: „Nie ma już możliwości zmiany” umowy ws. Brexitu

Według systemu głosy oddane za lub przeciwko premier nie są jawne, dlatego Theresa May nie wie, komu zależało na tym, aby została lub opuściła fotel premiera. Jedyną osobą, która zna liczbę głosów oraz głosy członków partii jest przewodniczący „Komitetu 1922” Sir Graham Brady.

W czwartek Theresa May uda się do Brukseli, gdzie będzie walczyć o przetrwanie obecnej wersji umowy ws. Brexitu. Przed premier stoi też trudne zadanie w samej Wielkiej Brytanii - mimo głosowania jej partia wciąż jest podzielona, a wynik głosowania w parlamencie brytyjskim nadal niepewny.

WAŻNE: Czarne chmury nad premier. Dzisiaj wieczorem torysi będą głosować nad wotum nieufności wobec Theresy May