List Theresy May do Tuska: "UK wnosi o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca 2019 roku"

Fot: gov.uk, Getty

Rząd opublikował treść listu, napisanego dziś przez Theresę May do Donalda Tuska. W liście premier Wielkiej Brytanii poprosiła o krótkie wydłużenie art. 50, czyli o opóźnienie Brexitu do końca czerwca 2019 roku.

W tekście premier zamieściła zwięzłe przedstawienie obecnej sytuacji w brytyjskim parlamencie i wyjaśniła, czemu nie doszło do trzeciego głosowania ws. umowy brexitowej. Theresa May równocześnie zadeklarowała, że jej celem jest doprowadzenie do jak najszybszego ponownego przedłożenia Izbie Gmin porozumienia ws. wyjścia, które premier wynegocjowała do tej pory z UE.

Theresa May napisała, że prosi Radę Europejską, by - wyprzedzając zadeklarowane przez nią głosowanie nad umową - zatwierdziła dokument uzgodniony przez premier i Junckera w ubiegłym tygodniu w Strasburgu. Zdaniem premier, takie oficjalne zatwierdzenie byłoby kluczowym argumentem dla brytyjskich deputowanych i pomogłoby zdobyć poparcie dla jej umowy wyjścia z UE.

Brexit już za 9 dni: Co się stanie, jeśli UK nie wyjdzie z UE 29 marca?

Najważniejszą kwestią zawartą w liście była prośba o krótkie wydłużenie art. 50, czyli o przesunięcie Brexitu do 30 czerwca 2019 roku. Jako powód premier podała konieczność dostosowania brytyjskiego prawa do umowy brexitowej, która to umowa nie została jeszcze ratyfikowana przez brytyjski parlament. Theresa May zadeklarowała jednak, że umowa taka zostanie wkrótce przyjęta przez Izbę Gmin.

Theresa May będzie prosić Tuska o „krótkie opóźnienie” Brexitu. Barnier zastrzega jednak, że premier musi podać „jasny powód”

Ponadto, premier podkreśliła, że podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii backstopu, ponieważ jej głównym celem jest ochrona brytyjskiego rynku.