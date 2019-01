Z OSTATNIEJ CHWILI: Parlament brytyjski odrzucił umowę ws. Brexitu. Theresa May poniosła druzgocącą porażkę

Dzisiejsze głosowanie w brytyjskim parlamencie okazało się dla premier Theresy May druzgocące. Przeciwko obecnej umowie ws. Brexitu zagłosowało w brytyjskim parlamencie 432 posłów, a za jej przyjęciem zaledwie 202.

Dzisiaj Theresa May poniosła największą porażkę w historii brytyjskiego parlamentaryzmu, gdy przeciwko porozumieniu zawartemu przez nią z Unią Europejską ws. Brexitu zagłosowało aż 432 posłów, w tym wielu z jej własnej partii.

Premier walczyła jednak dzielnie i starała się przekonać w czasie swojego przemówienia parlamentarzystów do tego, że obecny kształt umowy brexitowej jest jedynym z możliwych i powinni oni wziąć pod uwagę, że alternatywą będzie w tym wypadku twardy Brexit, którego skutki mogą okazać się dla kraju katastrofalne.

Posłowie pozostali jednak niewzruszeni i przytłaczającą większością głosów opowiedzieli się za odrzuceniem wynegocjowanego w bólach i zawartego po wielu miesiącach trudnych negocjacji z Unią Europejską porozumienia.

Premier podkreśliła w trakcie swojego przemówienia, że „jest to najbardziej znaczące głosowanie, w jakim ktokolwiek z nas weźmie udział w swoim politycznym życiu”.

- To decyzja, którą każdy z nas będzie musiał uzasadnić i żyć z nią w kolejnych latach – dodała Theresa May.

Jak Brexit wpłynie na kurs funta? Co stanie z brytyjską walutą według analityków finansowych?

Po głosowaniu ws. Brexitu premier powiedziała, że jego wynik mówi wyłącznie o tym, czego posłowie nie chcą, natomiast zupełnie nie mówi o tym, czego oczekują. Dodała także, że ewentualny wniosek Jeremy’ego Corbyna w sprawie wotum nieufności dla rządu (jeśli lider laburzystów z takim wystąpi), zostanie on omówiony jutro. Jeśli natomiast tego nie zrobi, wtedy rząd pozwoli wystąpić z takim wnioskiem innym partiom.

Kolejnym krokiem będzie – jak poinformowała premier – przeprowadzenie rozmów z pozostałymi stronami w celu przekonania się, jakie rozwiązanie możliwe by było do zaakceptowania. Ponadto May ma zwrócić się także do Unii Europejskiej w sprawie nowego rozwiązania.

O wtorkowym głosowaniu napisał "The Times": "Odrzucając propozycję premier Theresy May, Wielka Brytania zmierzy się z nieznaną przyszłością. Premier straciła zaufanie swojego rządu i swojej partii, a jednak parlament mierzy się znowu z tym samym nieudanym planem. Kraj powinien przygotować się na przedłużony okres chaosu".

UE przygotowuje się na przesunięcie Brexitu przynajmniej do lipca