UE przygotowuje się na przesunięcie Brexitu przynajmniej do lipca. Politycy oczekują porażki May w jutrzejszym głosowaniu

Bruksela oczekuje na wniosek UK w sprawie przesunięcia terminu Brexitu. Ostateczne wyjście Wielkiej Brytanii z UE miało nastąpić 29 marca tego roku. Jednak europejscy politycy, spodziewając się jutrzejszej porażki projektu Theresy May, przygotowują się na wpłynięcie wniosku o przesunięcie Brexitu.

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, ma zwołać w tej sprawie specjalny szczyt najważniejszych polityków UE. Szczyt odbędzie się pod warunkiem, że rzeczywiście wpłynie wcześniej stosowny wniosek z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z Art. 50, nowy termin zostanie ustalony na podstawie przedstawionego we wniosku uzasadnienia.

Przesunięcie terminu dałoby Theresie May dodatkowy czas na przekonanie do swoich rozwiązań większej ilości brytyjskich deputowanych.

Ewentualne dalsze odraczanie terminu Brexitu jest możliwe, jeśli w międzyczasie zostanie rozpisane drugie referendum lub odbędą się wybory powszechne w UK. Zbliżające się majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, mogłyby jednak skomplikować kwestie związane z terminem Brexitu, ponieważ trudno byłoby powiedzieć, czy Wielka Brytania powinna nadal mieć swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, czy też niekoniecznie.

Komisja Europejska opublikowała dziś list, dający gwarancję dla tymczasowego statusu Irlandii, w nadziei że przekona to część deputowanych do poparcia projektu Theresy May. Europejscy politycy są jednak dość sceptyczni co do tych ostatnich prób pozyskania głosów.