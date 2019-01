Jak Brexit wpłynie na kurs funta? Co stanie z brytyjską walutą według analityków finansowych?

W ciągu ostatnich dwóch lat brytyjska waluta przeżywa ciężkie chwile w porównaniu do dolara czy euro. Obecnie zapewne każdego mieszkańca Wysp interesuje to, co stanie się z kursem szterlinga po Brexicie. Przedsmak będziemy mieć już niebawem, kiedy brytyjski parlament podejmie decyzję w sprawie umowy dotyczącej wyjścia.

Po ogłoszeniu referendum ws. Brexitu kurs funta gwałtownie spadł do rekordowo niskiego poziomu. Swoich strat nie może odbudować już od dwóch lat, gdyż sytuacja związana z warunkami, na jakich Wielka Brytania chce opuścić Unię Europejską nadal jest niepewna.

Głosowanie nad umową ws. Brexitu - dzisiejszy harmonogram obrad Izby Gmin

Wielomiesięcznych negocjacji między Londynem a Brukselą nie można zaliczyć do udanych, co także odbiło się na wartości brytyjskiej waluty. Obecnie najważniejszym tematem jest jednak głosowanie w brytyjskim parlamencie nad umową dotyczącą wyjścia.

Istnieje wiele przesłanek do tego, aby przypuszczać, że parlamentarzyści nie będą skłonni poprzeć warunków porozumienia osiągniętego między Theresą May a Brukselą. Jakie jednak będą tego konsekwencje i czy tak faktycznie się stanie, dopiero się dowiemy.

W tej chwili analitycy finansowi mają jednak wobec tego, co się wydarzy, mieszane opinie. Według części z nich funt zareaguje na ewentualny rozmiar klęski rządu w zbliżającym się głosowaniu, przy czym im będzie ona większa, pod tym większą presją spadku znajdzie się szterling. Mniej prawdopodobną wersją jest to, że umowa zostanie zaakceptowana i funt się umocni.

Inni analitycy zauważają z kolei, że samo głosowanie w parlamencie nie będzie tak istotne jak to, co stanie się po nim i czy dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych lub drugiego referendum. Sytuacja jest tak niepewna, że w zasadzie wszystkie opcje stają się możliwe.

Theresa May poniesie dziś sromotną porażkę w parlamencie? To może być największa klęska rządu w ostatnich dekadach

Obecnie za funta musimy zapłacić 4.82 złotego, 1.12 euro i 1.29 dolara.