Z OSTATNIEJ CHWILI: Kierowca wjechał samochodem w przechodniów w północnym Londynie. Są ranni

fot. Twitter

Do tragicznego wydarzenia doszło dzisiaj przed południem w Hackney. Kierowca samochodu osobowego wjechał na chodnik taranując przechodniów i uderzył w drzewo. Sześć osób zostało rannych. Ze wstępnych informacji wynika, że zdarzenie nie miało podłoża terrorystycznego.

W piątek w Hackney, w północnym Londynie samochód wjechał w przechodniów idących chodnikiem. Staranował także przystanek, a następnie uderzył w drzewo.

Policja poinformowała, że zdarzenie nie miało podłoża terrorystycznego i nie przeprowadzono żadnych aresztowań. Rzecznik policji powiedział:

- Policja i London Ambulance Service są na miejscu, w Stamford Hill, N16. Samochód wjechał na chodnik i uderzył w kilkoro przechodniów. Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje, nagranie lub zdjęcia dotyczące zdarzenia proszone są o kontakt z policją pod nr 101 i podanie nr referencyjnego CAD/1782.

#Hackney

BREAKING: A number of pedestrians have been injured after a car mounted the pavement and collided into them on #StamfordHill, N16.



Their conditions are currently unknown.



Met Police say at this early stage the incident is not being treated as terror-related.



1/2 pic.twitter.com/CWOv6uHieS