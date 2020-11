Polak został aresztowany po tym, jak wjechał swoim BMW w komisariat policji w Edmonton i próbował wywołać pożar [wideo]

fot. Twitter

45-letni Polak w piątek stanie przed sądem Highbury Magistrates’ Court, gdzie usłyszy m.in. zarzuty dotyczące podpalenia po tym, jak wjechał swoim BMW w komisariat policji w Edmonton w północnym Londynie, a następnie przy pomocy kanistra z benzyną próbował wywołać pożar na ulicy.

W środę około godziny 19:00 w Edmonton 45-letni Polak wjechał samochodem w komisariat policji demolując całkowicie jego wejście, następnie wysiadł z auta i zaczął rozlewać benzynę z kanistra na ulicę próbując ją podpalić. Konieczna była ewakuacja zarówno komisariatu jak i okolicznych budynków. W piątek nasz rodak usłyszy zarzuty w sądzie.

Polak, który wjechał w komisariat policji, został początkowo zatrzymany przez przypadkowego przechodnia, który przygniótł go do ziemi, a następnie aresztowany przez funkcjonariuszy. Zdarzenie nie jest traktowane przez policję jako atak terrorystyczny.

Z relacji świadków wynika, że Polak po kolizji próbował dostać się do komisariatu, ale zniszczenia były tak duże, że okazało się to niemożliwe. Wtedy też wziął kanister z benzyną, którą zaczął rozlewać na ulicę, a następnie ją podpalił.

Metropolitan Police poinformowało, że Polak został aresztowany pod zarzutem podpalenia oraz narażenia życia innych i uszkodzenia mienia, za co odpowie w piątek w Highbury Corner Magistrates’ Court.

W czasie kolizji i podpalenia na Fore Street nikt nie został ranny. Detektyw Treena Fleming powiedziała:

- Chciałabym podziękować lokalnej społeczności za ich cierpliwość i współpracę w czasie, gdy oficerowie badali zdarzenie.

Na temat tego, co się stało, wypowiedział się także burmistrz Londynu, Sadiq Khan, który zapewnił, że jest w „nieustannym kontakcie” z Metropolitan Police. Napisał także na Twitterze: „Jestem wdzięczny policji i służbom ratunkowym, którym udało się opanować sytuację i prowadzą śledztwo w sprawie”.

